Триллер-головоломка, который держит в напряжении до самого конца

Психологические триллеры, которые взрывают мозг своим сюжетом, вероятно, уже можно считать отдельным жанром кино. Такие фильмы хороши не только тем, что держат в напряжении до финальных титров, но и глубоким смыслом, который зачастую умело скрывается от зрителя за двойственными диалогами и саспенсом.

© Кадр из фильма "Вивариум"

К таковым можно отнести, например, триллеры "Мама!" и "Не беспокойся, дорогая" с Дженнифер Лоуренс и Гарри Стайлсом в главных ролях. Некоторые ставят им максимальную оценку и пишут хвалебные отзывы, а другие, напротив, удивляются, как подобные киноленты могут кого-то заинтересовать.

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Если вы смотрели эти фильмы, и они пришлись вам по душе, то стоит обратить внимание и на триллер-головоломку "Вивариум". О чем он повествует – в материале "Рамблера".

Год: 2019

Страна: Ирландия, Бельгия, Дания

Жанр: фантастика, драма

Слоган: "Ваш дом. До гроба"

Сюжет

Главные герои – молодые люди по имени Джемма и Том. Она работает учительницей начальных классов, а он разнорабочий.

Фильм начинается с принятия влюбленными решения съехаться: воодушевленные новым этапом в жизни, они отправляются в агентство недвижимости, чтобы найти уютное гнездышко.

И если они пришлю сюда уже с некоторым волнением, то по мере развития событий оно лишь усиливается. Во-первых, риелтора нельзя назвать приятным человеком. Во-вторых, мужчина устраивает для пары спонтанный показ дома, расположенного в до жути странном месте.

Когда Том и Джемма оказываются перед двухэтажным сооружением, окруженном такими же искусственными двойниками, они понимают, что жить тут точно не будут. Но агента по недвижимости это не особо волнует: он уже куда-то испарился, оставив молодых людей в бесконечном лабиринте словно отзеркаленных домов и улочек, которые, к тому же, никем не заселены.

Актерский состав

Отзывы

Рецензии на "Вивариум" кардинально разнятся. Одни отмечают талантливую и иногда даже слишком жуткую игру актеров, затрагиваемые социальные проблемы и декорации. По мнению других, триллер можно посмотреть один раз, но совсем скоро и он сам, и его посыл забудутся.

"Сценарий для "Вивариума" мог бы написать Стивен Кинг, но в реальности это не так. Фильм, сюжет и сценарий которого принадлежат режиссеру Лоркану Финнегану и Гаррету Шенли, представляет собой исследование психологического ужаса социальной изоляции и тягот домашней рутины. <...> Хотя фильм может похвастаться впечатляющими началом и финалом, в середине бывают затянутые моменты. "Вивариум" мог выйти более эффектным", – так о фильме отозвался кинокритик Джеймс Берардинелли.

Хронометраж