Российские телеканалы планируют популяризировать корейские шоу и фильмы

Российские телеканалы обсуждают с корейской теле- и радиовещательной компанией Seoul Broadcasting System производство и распространение в России корейских шоу.

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Дело в том, что таким образом телевещатели стремятся сохранить свою аудиторию, которая плавно переходит на просмотр шоу и фильмов в онлайн-кинотеатры, сообщает “Коммерсантъ”.

Телеканал ТНТ ведет активные переговоры со странами Ближнего Востока и Азии, однако комментарии пока давать отказываются. А телеканал “Пятница” объявил, что данный вопрос еще не обсуждался. СТС отказались давать комментарии.

Seoul Broadcasting System – одна из самых крупных вещательных сетей в Корее.