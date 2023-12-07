О чем сериал «Слово пацана»: сюжет, стоит ли смотреть

Выход российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» взорвал социальные сети. Некоторые им восхищаются и ставят высокие оценки, другие — делают мемы, а третьи призывают запретить показ. И надо сказать, что и восхищение, и критика появились не на пустом месте.

© Кадр из сериала «Слово пацана»

Рассказываем, что известно о сериале «Слово пацана», какой у него сюжет и стоит ли его смотреть. Внимание: в тексте есть небольшие спойлеры.

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О чем сериал

«Слово пацана» снял режиссер Жора Крыжовников на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Ранее он отметился фильмами серии «Горько!» и сериалом «Звоните ДиКаприо». В нем сыграли популярные российские актеры — Иван Янковский («Топи», «Огонь»), Леон Кемстач («Нормальный только я»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки», «Родные») и другие актеры, а среди продюсеров числится и Федор Бондарчук.

Премьера состоялась 9 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. На сегодняшний день вышло уже шесть серий из восьми запланированных, а последний эпизод должен выйти ближе к Новому году — 21 декабря 2023 года.

Кадр из сериала «Слово пацана»

Фактически сериал рассказывает о «казанском феномене». Это собирательное название образовавшихся в 70-80-е годы прошлого века многочисленных банд в Казани и Татарской АССР. Подростки из рабочих районов с окраин сбивались в банды по территориальному признаку и называли их именами, созвучными с названиями районов или улиц — «Борисково», «Грязь», «Жилка», «Кинопленка», «Калуга» и другие. Члены группировок вели соперничество за территории в городе и устраивали массовые драки. Приходили на них не с пустыми руками, а с арматурой, палками и прочими подручными средствами. Стычки нередко заканчивались летальным исходом, а правоохранители безуспешно пытались побороть явление.

Подобные банды были и в других городах, однако казанские отличались особенной иерархией, масштабом действий и последствиями стычек. Большинство группировок прекратили своё существование с распадом СССР и коренным общественно-политическим переломом, а некоторые позже превратились в известные в Казани ОПГ.

Сюжет «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Действие картины происходит зимой 1989 года. Главный герой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — 14-летний Андрей (Леон Кемстач). Подросток живет со своей мамой и пятилетней сестрой, учится в музыкальной школе, носит пионерский галстук и периодически становится жертвой уличных хулиганов. Однако однажды судьба сводит его с 14-летним Маратом (Рузиль Минекаев). Он — младший брат местного авторитета Вовы по прозвищу «Адидас» (Иван Янковский), который служит в Афганистане.

Марат учит Андрея «мудростям» уличной жизни: рассказывает об устройстве мира группировок, кто такие «чушпаны», а кто — «ровные пацаны», учит драться и «метить» территорию. В результате подросток решает «пришиться» к «Универсамовским», хоть для этого и следует доказать, что за тобой нет «зихеров» (или провинностей), а также пролить первую кровь в драке один на один с членом банды.

Кадр из сериала «Слово пацана»

Показываемый мир кажется очень жестоким, но при этом привлекательным. Повествование в сериале развивается очень быстро, и уже скоро Андрей становится полноценным членом банды со всеми вытекающими из этого последствиями, даже получает прозвище — «Пальто». Позднее из армии приходит и «Адидас», который также становится важным героем происходящих событий.

Параллельно с этим в сюжете развивается и другая история — отношения Андрея с молодой сотрудницей милиции Ириной (Анастасия Красовская). Девушка пытается вызволить Андрея из банды и помочь сойти ему с пути преступности, тогда как подросток влюбляется в нее и пытается по-своему, «по-пацански», добиться ее.

Как оценивают сериал

На «Кинопоиске» «Слово пацана. Кровь на асфальте» сейчас имеет оценку 9,0 балла из 10 и занимает 12 место в топ-250. При этом на западе его приняли более прохладно — на IMDB рейтинг у него лишь 7,5 баллов из 10.

При этом представители общественности и властей не оценили произведение. Многие видят в нем романтизацию насилия, преступности и деструктивные идеи. Например, глава Татарстана Рустам Минниханов говорил, что «Слово пацана» не соответствует государственной политике, которая в последние годы проводится в России.

Зампред комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова также рассказывала изданию «Подъем», что сериал она не смотрела, но относится к нему отрицательно. А депутат Госдумы Нина Останина и вовсе обратилась в Роскомнадзор и Следственный комитет с просьбой проверить сериал и запретить его, о чем сообщало РИА Новости.

Стоит ли смотреть

Посмотреть сериал режиссера Жоры Крыжовникова стоит как минимум ради стильно построенного визуального ряда, который передает эстетику Советского Союза на грани его распада. Первые видеосалоны, кепки-сеточки с надписью USA, пионерские галстуки и драгоценные колготки, «Ласковый май» — все это в сериале есть и в картинку зритель верит.

Кадр из сериала «Слово пацана»

Сюжет тоже является сильной стороной этого сериала. Быстрая подача и развитие событий, резкие повороты, драма — скучать во время просмотра зрителю не приходится. При этом происходящее действительно окрашено жестокостью и насилием.

Кроме того, герои на экране выглядят живыми и близкими. Все это заставляет полюбить сериал и ждать каждую его серию. Однако стоит помнить, что не все увиденное на экране следует повторять в жизни, поскольку последствия поступков порой могут быть ужасны и необратимы.