Объявлены лауреаты премии ТЭФИ

В четверг состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ в категории "Развлекательное вещание, сериалы", сообщает RT.

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Так, лучшим комедийным сериалом была признана лента "Ивановы-Ивановы", а статуэтка за победу в номинации "Лучший драматический сериал" досталась второму сезону "Триггера". Исполнителя главной роли Максима Матвеева, в свою очередь, наградили как лучшего актера в этом жанре.

Детективный сериал "Мосгаз. Дело №8: Западня" стал лауреатом в соответствующий номинации, а Викторию Исакову признали лучшей актрисой детектива за ее роль в проекте "Заключение".

Лучшим историческим сериалом стала лента о жизни и творчестве народной артистки СССР Фаины Раневской ("Раневская"), а перевоплотившаяся в нее на экране Мариэтта Цигаль-Полищук была отмечена как лучшая актриса в данном жанре.

Две награды премии были присуждены посмертно: Сергею Пускепалису как лучшему актеру детективного сериала "Шифр" и Евгении Брик за роль в драматическом проекте "Никто не узнает".