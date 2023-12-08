Кино недели: "Катастрофа" — французская новинка в духе Стивена Спилберга

"Катастрофа" — франкоязычный фэнтезийный драма 2023 года, снятый Жюстом Филиппо по сценарию Филиппот и Ясин Баддей со звездой французского кино Гийомом Кане.

© Кадр из фильма "Катастрофа"

Премьера фильма состоялась на 76-м Каннском кинофестивале 21 мая 2023 года. Он был выпущен во Франции 20 сентября 2023 года. Теперь картину можно посмотреть в России.

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Сюжет

В первых сценах фильма, снятых на смартфон, мы видим, как главный герой Михал (Гийом Кане) избивает полицейского во время стычки на фабрике, где он работает. Он живет отдельно от своей дочери-подростка Сельмы (Пейшенс Мюнхенбах) и ссорится с бывшей женой Элизой (Летиция Дош). Ему скучно после увольнения, он влюблен в женщину, живущую в Бельгии, и вынужден носить специальный браслет ограничения свободы.

Во время жары странные облака начинают проливать кислотный дождь, сея разрушения и панику по всей Франции. В мире, балансирующем на грани, девочка и ее разведенные родители должны объединить усилия, чтобы противостоять этой климатической катастрофе и попытаться избежать ее.

Идея

Филиппо затрагивает тему того, как природа мстит за нашу халатность. Однако она исследуется через многие условности жанров ужасов и научной фантастики, которыми мы привыкли наслаждаться – или от которых утомляемся – в бесчисленных голливудских блокбастерах.

Одно из наиболее очевидных сравнений, которое приходит на ум, — это, пожалуй, "Война миров" Стивена Спилберга. В обоих фильмах используются одни и те же образы: неблагополучная семья, спасающаяся от надвигающейся опасности, угроза, исходящая с неба (которая в случае Спилберга имеет инопланетное происхождение), ощущение, что враг может появиться в любой момент, а также многочисленные физические и эмоциональные раны, полученные на этом пути.

Многие детали понравились зрителям по всему миру: наличие неистового повествования, усиленного быстрым монтажом и очень динамичной кинематографией, создание прочных эмпатических связей с главными персонажами, несколько пугающих моментов, некоторые персонажи, которые действуют слишком простодушно и решают не держаться вместе, и мятежная девочка-подросток, чье мышление противоречит мышлению ее отца.

При этом фильм достаточно захватывающий и душераздирающий, чтобы удержать внимание зрителей. Хотя он и не поражает своей оригинальностью, он занимает заслуженное место в списке хороших фильмов, посвященных проблемам климата, и он, безусловно, пугает и вовлекает широкую, массовую аудиторию.