Фильм “Вонка” получил высокие оценки и достиг рейтинга в 80%

Об этом сообщает “Кинопоиск”.

© Кадр из фильма "Вонка"

Зрители и кинокритики хвалят фильм за визуальное оформление, легкость и наличие трогательных и забавных моментов, которые при этом лишены приторности.

Критики отмечают, что картина “Вонка” точно придется по вкусу целевой аудитории фильма – детям. И это при условии, что взрослые могут счесть картину не слишком уникальной.

Фильм “Вонка” появится на экранах 15 декабря.