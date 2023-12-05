Фильм “Вонка” получил высокие оценки и достиг рейтинга в 80%

Об этом сообщает “Кинопоиск”.

Фильм “Вонка” получил высокие оценки и достиг рейтинга в 80%
© Кадр из фильма "Вонка"

Зрители и кинокритики хвалят фильм за визуальное оформление, легкость и наличие трогательных и забавных моментов, которые при этом лишены приторности.

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Критики отмечают, что картина “Вонка” точно придется по вкусу целевой аудитории фильма – детям. И это при условии, что взрослые могут счесть картину не слишком уникальной.

Фильм “Вонка” появится на экранах 15 декабря.

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