Фильм “Вонка” получил высокие оценки и достиг рейтинга в 80%
Об этом сообщает “Кинопоиск”.
Зрители и кинокритики хвалят фильм за визуальное оформление, легкость и наличие трогательных и забавных моментов, которые при этом лишены приторности.
Критики отмечают, что картина “Вонка” точно придется по вкусу целевой аудитории фильма – детям. И это при условии, что взрослые могут счесть картину не слишком уникальной.
Фильм “Вонка” появится на экранах 15 декабря.
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