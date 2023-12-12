Первый сезон сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» вышел в конце 2023 года и моментально стал хитом. Зрители вовсю ждут выхода продолжения полюбившейся истории, пытаясь выяснить в интернете, когда снимут второй сезон телешоу.

О том, когда ждать выхода второго сезона «Слова пацана», читайте в нашем материале.

Дата выхода второго сезона сериала «Слово пацана: кровь на асфальте»

Официально о продолжении истории, ставшей культовой, заявлено не было. В то же время известно, что Андрей Золотарев, написавший сценарий к картине «Слово пацана» настаивает на создании и скором выходе второго сезона. Сценарист аргументирует тем, что тот же «Крестный отец» состоит из трех фильмов. Кроме того, в интернете ходит слух на тему того, что режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников уже работает над вторым сезоном, выход которого стали обсуждать задолго до окончания первого.

Иван Янковский тем временем заверил своих подписчиков, что авторы шоу «Слово пацана: кровь на асфальте» не разрабатывают второй сезон. По словам артиста, кастинга в продолжение пока нет. Однако в СМИ пишут, якобы уже сейчас можно встретить вакансии об участии в массовке второго сезона проекта «Слово пацана: кровь на асфальте».

По заверениям журналистов, выход второго сезона проекта «Слово пацана: кровь на асфальте» запланирован на весну 2024 года. Это значит, что ждать выхода в свет продолжения полюбившейся россиянам истории осталось совсем недолго.

Описание сюжета второго сезона сериала «Слово пацана: кровь на асфальте»

Кадр из сериала «Слово пацана: кровь на асфальте», 2023 год.

Заключительный эпизод первого сезона картины «Слово пацана» выйдет 21 декабря 2023 года. В этот день завершатся многие сюжетные линии проекта и станет понятно, на чем окончится первая история из предполагаемой трилогии.

Сюжет второго сезона, выход которого пока не подтвержден, покрыт тайной, потому как не до конца понятно, чем конкретно завершится нынешний. Однако пользователи сети предполагают, что история Айгуль окончится в декабре 2023 года. Ранее в интернете появилась информация о том, что съемочный период Анны Пересильд закончен, в честь чего актрисе устроили торжественные проводы. Велика вероятность, что во втором сезоне телефильма «Слово пацана» зритель героиню не увидит.

Согласно книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х», на которой основан проект с участием Ивана Янковского в главной роли, Айгуль окончит свой земной путь трагическим образом. В то же время важно учитывать, что картина лишь вдохновлена романом и следует ее сюжету не полностью. По этой причине у зрителей все еще есть надежда увидеть Анну Пересильд во втором сезоне многосерийного фильма «Слово пацана», чей выход может произойти скорее, чем многие предполагают.

Актеры второго сезона «Слово пацана: кровь на асфальте»

Кадр из сериала «Слово пацана: кровь на асфальте», 2023 год.

Актерам из картины «Слово пацана: кровь на асфальте» строго-настрого запрещено раскрывать детали сюжета. Однако в сети пишут, якобы артисты все же проболтались, причем сделали это в социальных сетях наследницы звезды фильма «Вызов».

В интернете пишут, что друг актера Вячеслава Копейкина, сыгравшего Валеру Турбо, заявил, что первый сезон шоу «Слово пацана» закончится трагически. Очевидно, что смертью одной лишь Айгуль дело не обойдется. В таком случае остается открытым вопрос о том, кто из исполнителей видных ролей появится во втором сезоне, о выходе которого говорят по всему интернету.

Поклонники картины считают, что во втором сезоне телефильма «Слово пацана» может появится Андрей Пальто. Известно, что автор первоисточника ассоциирует себя именно с ним. В молодости Роберт Гараев также был частью казанской группировки, но его исключили за то, что он не сделал взнос. Вскоре молодой человек переехал в Москву, где зажил уже совсем по-другому.

Сюжет и дата выхода второго сезона «Слово пацана» по сей день никому не известны. Поклонники картины гадают, когда свет увидит продолжение полюбившейся истории и кто из актеров в нем появится. Однако точными сведениями о том, когда выйдет второй сезон и о его касте, никто не располагает.