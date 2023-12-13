4 новых турецких сериала, от которых сложно оторваться

Турецкие сериалы давно завоевали любовь зрителей по всему миру. И неспроста: как правило, эти многосерийные фильмы отличаются закрученным сюжетом, страстной актерской игрой и непредсказуемым финалом.

© Кадр из сериала "Портной"

На радость преданным фанатам сериалы в Турции выпускают довольно часто. Подробнее о тех, которые появились не так давно, но уже полюбились и зрителям, и критикам, читайте в материале "Рамблера".

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"Портной"

Кадр из сериала "Портной"

"Портной" – семейная сага, повествующая историю кутюрье Пеями, который влюбляется в свою клиентку Эсвет. Но есть одна проблема: героиня заказала пошив свадебного платья. Кроме того, Эсвет – невеста лучшего друга Пеями.

Главную роль в сериале исполнил Чагатай Улусой. Детективный триллер представлен на платформе Netflix, что уже говорит о высоком качестве сериала. Душераздирающие любовные интриги в "Портном" развиваются на фоне живописных видов Стамбула.

"Одинокие сердца"

Кадр из сериала "Одинокие сердца"

В центре сюжета Теоман и Айда. Герои знакомятся на анонимной вечеринке во время отпуска. У них нет с собой телефонов и, более того, они не могут называть свои настоящие имена и рассказывать о прошлом. Чтобы вновь увидеть друг друга, Теоман и Айда договариваются на следующий день встретиться в условленном месте на свидание. Но Айда попадает в аварию, и судьба сводит героев лишь спустя три года уже в другом городе.

"Гюльджемаль"

Кадр из сериала "Гюльджемаль"

Судьба не была благосклонна к Гюльджемалю. В детстве его мать ушла от отца к другому мужчине. Отец не смог справиться с горем и покончил с собой, после чего Гюльджемаль стал сиротой. Мальчик был так зол на мать, что совершил поступок, который превратил его в ее злейшего врага. Идут годы, Гюльджемаль вырастает и становится успешным предпринимателем, но по-прежнему враждует с собственной матерью. Однако ситуация сильно усложняется после того, как герой влюбляется в воспитанницу своей родственницы.

"Семья", 2023