«Один дома» и «Терминатор 2» признали культурным достоянием США

"Фильмы являются неотъемлемой частью культурного наследия Америки, отражая истории нашей нации на протяжении более 125 лет. Мы гордимся тем, что добавили 25 разнообразных фильмов в Национальный реестр фильмов, поскольку мы сохраняем нашу историю через кино. Мы благодарны кинематографическому сообществу за сотрудничество с Библиотекой Конгресса в нашей цели — сохранить наследие кино для будущих поколений", — говорит Хейден.