«Один дома» и «Терминатор 2» признали культурным достоянием США

Библиотека Конгресса США представила ежегодный список из 25 картин, которые будут включены в Национальный реестр фильмов.

Каждый год отбираются фильмы, отмеченные за их культурное, историческое или эстетическое значение для сохранения национального кинонаследия США.

В этом году в список попали космическая драма Рона Ховарда "Аполлон 13", семейная классика "Один дома" и "Леди и бродяга", "Свадебный банкет" Энга Ли, "Терминатор 2: Судный день" Джеймса Кэмерона, "Любовь и баскетбол" Джины Принс-Байтвуд, "Замороченные" Спайка Ли и "12 летрабства" Стива МакКуина.

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Библиотекарь Конгресса Карла Хейден отметила, что подборка насчитывает более 100 лет истории кино, начиная с учебного фильма компании Kodak 1921 года под названием A Movie Trip Through Filmland, рассказывающего о производстве пленки и влиянии кино во всем мире. Всего в реестре 875 фильмов.

"Фильмы являются неотъемлемой частью культурного наследия Америки, отражая истории нашей нации на протяжении более 125 лет. Мы гордимся тем, что добавили 25 разнообразных фильмов в Национальный реестр фильмов, поскольку мы сохраняем нашу историю через кино. Мы благодарны кинематографическому сообществу за сотрудничество с Библиотекой Конгресса в нашей цели — сохранить наследие кино для будущих поколений", — говорит Хейден.

Фильмы, включенные в Национальный реестр фильмов 2023 года

  1. A Movie Trip Through Filmland (1921)
  2. "Обед в восемь" (1933)
  3. Коллекция фильмов семьи Богулано (1950-1970-е гг.)
  4. "Непобежденная" (1954)
  5. "Леди и бродяга" (1955)
  6. "На окраине города" (1957)
  7. We’re Alive (1974)
  8. Cruisin' J-Town (1975)
  9. "Вне закона" (1977)
  10. Passing Through (1977)
  11. "Слава" (1980)
  12. "Отчаянно ищу Сьюзен" (1985)
  13. The Lighted Field (1987)
  14. "Мэтуон" (1987)
  15. "Один дома" (1990)
  16. Queen of Diamonds (1991)
  17. "Терминатор 2: Судный день" (1991)
  18. "Кошмар перед Рождеством" (1993)
  19. "Свадебный банкет" (1993)
  20. "Майя Лин: Сильный чистый взгляд" (1994)
  21. "Аполлон 13" (1995)
  22. "Замороченные" (2000)
  23. "Любовь и баскетбол" (2000)
  24. "12 лет рабства" (2013)
  25. "В двух шагах от славы" (2013)

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