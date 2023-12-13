«Один дома» и «Терминатор 2» признали культурным достоянием США
Библиотека Конгресса США представила ежегодный список из 25 картин, которые будут включены в Национальный реестр фильмов.
Каждый год отбираются фильмы, отмеченные за их культурное, историческое или эстетическое значение для сохранения национального кинонаследия США.
В этом году в список попали космическая драма Рона Ховарда "Аполлон 13", семейная классика "Один дома" и "Леди и бродяга", "Свадебный банкет" Энга Ли, "Терминатор 2: Судный день" Джеймса Кэмерона, "Любовь и баскетбол" Джины Принс-Байтвуд, "Замороченные" Спайка Ли и "12 летрабства" Стива МакКуина.
Библиотекарь Конгресса Карла Хейден отметила, что подборка насчитывает более 100 лет истории кино, начиная с учебного фильма компании Kodak 1921 года под названием A Movie Trip Through Filmland, рассказывающего о производстве пленки и влиянии кино во всем мире. Всего в реестре 875 фильмов.
"Фильмы являются неотъемлемой частью культурного наследия Америки, отражая истории нашей нации на протяжении более 125 лет. Мы гордимся тем, что добавили 25 разнообразных фильмов в Национальный реестр фильмов, поскольку мы сохраняем нашу историю через кино. Мы благодарны кинематографическому сообществу за сотрудничество с Библиотекой Конгресса в нашей цели — сохранить наследие кино для будущих поколений", — говорит Хейден.
Фильмы, включенные в Национальный реестр фильмов 2023 года
- A Movie Trip Through Filmland (1921)
- "Обед в восемь" (1933)
- Коллекция фильмов семьи Богулано (1950-1970-е гг.)
- "Непобежденная" (1954)
- "Леди и бродяга" (1955)
- "На окраине города" (1957)
- We’re Alive (1974)
- Cruisin' J-Town (1975)
- "Вне закона" (1977)
- Passing Through (1977)
- "Слава" (1980)
- "Отчаянно ищу Сьюзен" (1985)
- The Lighted Field (1987)
- "Мэтуон" (1987)
- "Один дома" (1990)
- Queen of Diamonds (1991)
- "Терминатор 2: Судный день" (1991)
- "Кошмар перед Рождеством" (1993)
- "Свадебный банкет" (1993)
- "Майя Лин: Сильный чистый взгляд" (1994)
- "Аполлон 13" (1995)
- "Замороченные" (2000)
- "Любовь и баскетбол" (2000)
- "12 лет рабства" (2013)
- "В двух шагах от славы" (2013)
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