Объявлены номинанты на премию Critics Choice Awards 2024

Ассоциация кинокритиков вещательных компаний США выбрала лучшие фильмы и актерские работы года, определив главных претендентов на награды всего за месяц до объявления номинантов на премию "Оскар".

© Кадр из фильма "Барби"

Церемония награждения состоится 14 января 2024 года.

Видео дня

Полный список номинантов можно посмотреть ниже.

Номинанты на премию Critics Choice Awards 2024

Лучшая картина

"Американское чтиво"

"Барби"

"Цвет лиловый"

"Убийцы цветочной луны"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Прошлые жизни"

"Бедные-несчастные"

"Солтберн"

Лучший актер

Леонардо Ди Каприо, "Убийцы цветочной луны"

Лучшая актриса

Лили Глэдстон, "Убийцы цветочной луны"

Кэри Маллиган, "Маэстро"

Лучший актер второго плана

Стерлинг К. Браун, "Американское чтиво"

Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочной луны"

Чарльз Мелтон, "Май, декабрь"

Лучшая актриса второго плана

Америка Феррера, "Барби"

Джулианна Мур, "Май, декабрь"

Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"

Лучший молодой актер/актриса

Эбби Райдер Фортсон, "Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет"

Ариана Гринблатт, "Барби"

Кала Лэйн, "Вонка"

Майло Машадо Гранер, "Анатомия падения"

Доминик Сесса, "Оставленные"

Мадлен Юна Войлес, "Создатель"

Лучший актерский состав

"Air: Большой прыжок"

"Барби"

"Цвет лиловый"

"Оставленные"

"Убийцы цветочной луны"

"Оппенгеймер"

Лучший режиссер

Брэдли Купер, "Маэстро"

Йоргос Лантимос, "Бедные-несчастные"

Мартин Скорсезе, "Убийцы цветочной луны"

Лучший адаптированный сценарий

Келли Фремон Крейг, "Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет"

Корд Джефферсон, "Американское чтиво"

Тони Макнамара, "Бедные-несчастные"

Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"

Эрик Рот и Мартин Скорсезе, "Убийцы цветочной луны"

Лучший оригинальный сценарий

Сэми Берч, "Май, декабрь"

Алекс Конвери, "Air: Большой прыжок"

Брэдли Купер и Джош Сингер, "Маэстро"

Грета Гервиг и Ноа Баумбак, "Барби"

Селин Сонг, "Прошлые жизни"

Лучшая операторская работа

Мэттью Либатик, "Маэстро"

Родриго Прието, "Барби"

Родриго Прието, "Убийцы цветочной луны"

Хойте ван Хойтема, "Оппенгеймер"

Лучшая работа художника-постановщика

Сьюзи Дэвис, Шарлотта Дирикс, "Солтберн"

Рут де Йонг, Клэр Кауфман, "Оппенгеймер"

Джек Фиск, Адам Уиллис, "Убийцы цветочной луны"

Сара Гринвуд, Кэти Спенсер, "Барби"

Джеймс Прайс, Шона Хит, Шуша Михалек, "Бедные-несчастные"

Адам Штокхаузен, Крис Моран, "Город астероидов"

Лучший монтаж

Уильям Голденберг, "Air: Большой прыжок"

Ник Хоуи, "Барби"

Дженнифер Ламе, "Оппенгеймер"

Йоргос Мавропсаридис, "Бедные-несчастные"

Тельма Шунмейкер, "Убийцы цветочной луны"

Мишель Тесоро, "Маэстро"

Лучший дизайн костюмов

Жаклин Дюрран, "Барби"

Линди Хемминг, "Вонка"

Франсин Джемисон-Танчак, "Цвет лиловый"

Холли Уоддингтон, "Бедные-несчастные"

Жаклин Уэст, "Убийцы цветочной луны"

Джанти Йейтс, Дэвид Кроссман, "Наполеон"

Лучшая прическа и макияж

"Барби"

"Цвет пурпурный"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Бедные-несчастные"

"Присцилла"

Лучшие визуальные эффекты

"Создатель"

"Стражи Галактики 3"

"Миссия невыполнима: Мертвая расплата, часть первая"

"Оппенгеймер"

"Бедные-несчастные"

"Человек-паук: Паутина вселенных"

Лучшая комедия

"Американское чтиво"

"Барби"

"Неудачницы"

"Оставленные"

"Без обид"

"Бедные-несчастные"

Лучший анимационный фильм

"Мальчик и птица"

"Элементарно"

"Нимона"

"Человек-паук: Паутина вселенных"

"Черепашки-ниндзя: Погром мутантов"

"Заветное желание"

Лучший фильм на иностранном языке

"Анатомия падения"

"Годзилла: Минус один"

"Идеальные дни"

"Общество снега"

"Рецепт любви"

"Зона интересов"

Лучшая песня

Dance the Night, "Барби"

I’m Just Ken, "Барби"

Peaches, "Братья Супер Марио в кино"

Road to Freedom, "Растин"

This Wish, "Заветное желание"

What Was I Made For, "Барби"

Лучший саундтрек

Джерскин Фендрикс, "Бедные-несчастные"

Майкл Джаккино, "Общество снега"

Людвиг Гёранссон, "Оппенгеймер"

Дэниел Пембертон, "Человек-паук: Паутина вселенных"

Робби Робертсон, "Убийцы цветочной луны"