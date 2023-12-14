«Король и Шут» стал лидером по просмотру на Кинопоиске за 2023 год

Картина вышла 2 марта, а к декабрю аудитория сериала превысила 4,3 миллиона человек, сообщает "Кинопоиск".

Русская панк-сказка обогнала такие популярные проекты, как фильмы Гая Ричи “Операция Фортуна” и “Переводчик”, а также боевик с Киану Ривзом “Джон Уик 4”.

«Слово пацана» стал самым популярным сериалом в Рунете за последний месяц

В первые два месяца с начала выхода сериала ему уже удалось поставить рекорд на "Кинопоиске".

Ранее мы рассказывали о том, что вышел трейлер сериала "Братья Сан" с Мишель Йео в главной роли.

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