Кинокомпания А24 может взяться за экранизацию игры Death Stranding
Логотип кинокомпании A24, стилизованный под Death Stranding, был обнаружен на сайте студии Kojima Production, сообщает "Кинопоиск".
Он был обнаружен пользователем Reddit, известным под ником RedSeven4. По его словам, он просматривал сайт и проверил баннер с изображением игры OD, после чего заменил одну цифру в ссылке на другую. В результате появилась картинка с логотипом A24.
Некоторые пользователи сети предположили, что кинокомпания может иметь отношение к будущей экранизации Death Stranding.
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