Мини-сериал с Марио Касасом, который смотрится на одном дыхании

Когда-то Марио Касас прославился благодаря роли Хьюго «Аче» Оливеро в испанской мелодраме режиссера Фернандо Гонсалеса Молины «Три метра над уровнем неба».

© Кадр из сериала "Харлан Кобен. Невиновен"

С тех пор актер принял участие в проектах самых разных жанров: на сегодняшний день в его фильмографии числятся социальная драма «Утраченный дом», комедийный триллер «Дикая история», детективная драма «Влечение» и другие проекты, которые имеют хорошие рейтинги.

Видео дня

В 2021 году на платформе Netflix с участием актера вышел мини-сериал «Харлан Кобен. Невиновен», снятый по одноименному бестселлеру. «Рамблер» расскажет, почему на него стоит обратить внимание.

Жанр: триллер, детектив, криминал, драма

Продолжительность: 8 серий по 50 минут

Страна: Испания

Сюжет

Сериал повествует о жизни студента Матео Видаля. Однажды он ввязался в драку, которая кардинально изменила судьбу обоих участников: противник Марио скончался, а сам юноша попал в тюрьму.

Миновали долгие годы заточения, Видаль выходит на свободу и начинает жизнь с чистого листа. Он устраивается в престижную юридическую фирму своего брата и уверенным шагом поднимается по карьерной лестнице, параллельно выстраивая отношения с девушкой по имени Оливия, которая впоследствии становится его супругой.

Вскоре герой узнает радостную новость: они с женой станут родителями. В честь этого пара приобретает роскошный дом и начинает его обживать, радуясь грядущему пополнению в семействе. Ничего не предвещает беды.

Однажды Оливия отправляется в очередную командировку. Марио, как обычно, приезжает на работу и полностью погружается в процесс. В реальность его выдергивают странные сообщения от жены, на которых она будто бы ему изменяет.

Но зачем неверной супруге отправлять подобного характера видео собственному мужу? И почему в этот же день Марио сбивает машина, владелец который пытается его убить?

Создатели

Режиссером и сценаристом кинокартины выступил Ориол Паоло, который работал над такими популярными проектами, как «Тело», «Невидимый гость» и «Во время грозы».

Продюсеры сериала – Белен Атьенса и писатель Харлан Кобен – до этого работали над созданием фильмов «Приют», «Не говори никому» и сериала «Невозможное».

Актеры

Главную роль, как уже было отмечено, исполнил актер Марио Касас («Мечтать без страха», «Невидимый гость», «Ковчег»). Его супругу на экране сыграла популярная испанская актриса Аура Гарридо («Тело», «Похождения призрака», «Ангел или демон»).