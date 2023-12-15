На Netflix вышла вторая часть «Побега из курятника»
Первый пластилиновый мультфильм о жизни курочек-наседок на тихой английской ферме вышел в 2000 году. С тех пор проект успели посмотреть и полюбить несколько поколений зрителей. Однако авторы не спешили снимать продолжение истории, ставшей культовой.
В декабре 2023 года на платформе Netflix вышла картина «Побег из курятника 2: Рассвет наггетсов». Новый фильм расскажет о том, как Джинжер и Роки не только обжились на новом месте, но успели разродиться наследниками. Однако долго их счастье длиться не могло, поэтому вскоре новоиспеченным родителям придется вспомнить прошлое, полное подвигов.
На данный момент картина «Побега из курятника 2: Рассвет наггетсов» доступна только на иностранных языках. Россияне могут посмотреть мультфильм лишь с субтитрами.