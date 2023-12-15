На Netflix вышла вторая часть «Побега из курятника»

Первый пластилиновый мультфильм о жизни курочек-наседок на тихой английской ферме вышел в 2000 году. С тех пор проект успели посмотреть и полюбить несколько поколений зрителей. Однако авторы не спешили снимать продолжение истории, ставшей культовой.

© Кадр из фильма «Побег из курятника 2: Рассвет наггетсов», 2023 год.

В декабре 2023 года на платформе Netflix вышла картина «Побег из курятника 2: Рассвет наггетсов». Новый фильм расскажет о том, как Джинжер и Роки не только обжились на новом месте, но успели разродиться наследниками. Однако долго их счастье длиться не могло, поэтому вскоре новоиспеченным родителям придется вспомнить прошлое, полное подвигов.