На Netflix вышла вторая часть «Побега из курятника»

Первый пластилиновый мультфильм о жизни курочек-наседок на тихой английской ферме вышел в 2000 году. С тех пор проект успели посмотреть и полюбить несколько поколений зрителей. Однако авторы не спешили снимать продолжение истории, ставшей культовой.

На Netflix вышла вторая часть «Побега из курятника»
© Кадр из фильма «Побег из курятника 2: Рассвет наггетсов», 2023 год.

В декабре 2023 года на платформе Netflix вышла картина «Побег из курятника 2: Рассвет наггетсов». Новый фильм расскажет о том, как Джинжер и Роки не только обжились на новом месте, но успели разродиться наследниками. Однако долго их счастье длиться не могло, поэтому вскоре новоиспеченным родителям придется вспомнить прошлое, полное подвигов.

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На данный момент картина «Побега из курятника 2: Рассвет наггетсов» доступна только на иностранных языках. Россияне могут посмотреть мультфильм лишь с субтитрами.

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