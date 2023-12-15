Ровно 84 года назад в прокат вышла культовая кинокартина «Унесенные ветром», снятая по одноименному бестселлеру Маргарет Митчелл.

История о непростой, но насыщенной жизни своенравной южанки Скарлетт произвела настоящий фурор: в ночь премьеры возле кинотеатра, здание которого было оформлено под старинный особняк семейства О'Хара, толпились 300000 человек, а спекулянты продавали билеты на сеанс за 200 долларов, в то время как на самом деле они стоили 10.

Как снимали классику мирового кинематографа – в материале «Рамблера».

Продюсер купил права на экранизацию книги, не прочитав ее

globallookpress.com

Кей Браун отправил будущему продюсеру Дэвиду О. Селзнику роман Маргарет Митчелл с наставлением прибрести права на него для экранизации. Когда режиссер ознакомился с кратким содержанием и понял, что в книге речь идет о Гражданской войне, то отказался от затеи прочесть произведение и снять по нему фильм: незадолго до этого Селзник снял неудачную кинокартину об этом периоде в истории США и не хотел повторять ошибку. Но когда председатель правления его компании предложил вложить деньги в проект, Селзник все же приобрел права на книгу, а прочитал ее уже позднее, когда дело было сделано.

Вивьен Ли не хотели видеть в роли Скарлетт

globallookpress.com

Представители организации «Объединенные ветераны Конфедерации» в штате Флорида были оскорблены выбором актрисы на главную роль: разве может британка перевоплотиться в южанку из Тары? После того, как им сообщили, что в противном случае роль может достаться Кэтрин Хепберн, они умерили свой пыл: лучше англичанка, чем янки.

«Атланта» горела по-настоящему

globallookpress.com

Съемочной командой было принято решение в первую очередь отснять сцену побега Скарлетт и Ретта из пылающей Атланты. Для максимального правдоподобия Селзник велел поджечь целый «квартал» декораций, которые, кстати, остались в павильоне после съемок других фильмов – «Кинг Конга» (1933) и «Садов Аллаха» (1936). Пожар обошелся студии более чем в 25 000 долларов.

Гейбл не хотел плакать

globallookpress.com

Ближе к концу фильма Мелани сообщает Ретту, что у Скарлетт случился выкидыш после их страшной перепалки. Это известие должно было шокировать Ретта и довести его до слез, но исполнитель роли, на тот момент уже успевший построить блестящую карьеру, боялся, что подобное «немужское» зрелище испортит его имидж. Виктор Флеминг, который был искусным дипломатом, отснял две версии сцены: в одной Гейбл плачет, а в другой – сидит, ссутулившись и отвернувшись от камеры. В итоге Флемингу удалось убедить актера в том, что публика больше оценит именно первую – так искусно он показал обуреваемого горем героя.

Мамушку не хотели пускать на вручение премии «Оскар»

globallookpress.com