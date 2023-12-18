Киновселенную Warhammer 40,000 запустили в работу
Киновселенную Warhammer 40,000, которой занимаются Games Workshop, Amazon Studios и Генри Кавилл, запустили в работу. Об этом сообщается на сайте компьютерной игры Warhammer 40,000.
Над киновселенной будет работать "элитная команда сценаристов". Кроме того, актер Генри Кавилл выступит исполнительным продюсером.
Сообщается, что Кавилл также может исполнить одну из ролей в сериале или фильме по Warhammer 40,000.
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