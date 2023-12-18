Киновселенную Warhammer 40,000 запустили в работу

Киновселенную Warhammer 40,000, которой занимаются Games Workshop, Amazon Studios и Генри Кавилл, запустили в работу. Об этом сообщается на сайте компьютерной игры Warhammer 40,000.

Киновселенную Warhammer 40,000 запустили в работу
© Кадр из сериала "Ведьмак"

Над киновселенной будет работать "элитная команда сценаристов". Кроме того, актер Генри Кавилл выступит исполнительным продюсером.

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Сообщается, что Кавилл также может исполнить одну из ролей в сериале или фильме по Warhammer 40,000.

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