Авторы "Атаки Титанов" работают над новым аниме по "Ван-Пису"

Компания Netflix опубликовала в социальных сетях объявление, в котором сообщается о старте работ совместно со студией Wit над новым аниме по сериалу "Ван-Пис".

© Кадр из сериала "Ван пис"

Известно, что сюжет новой аниме ленты по манге Эйитиро Оды стуртует с Саги Ист Блю.

Нетрудно догадаться, что толчком к созданию такого проекта, вероятнее всего, стал успех не мультипликационного, а "живого" сериала "Ван-Пис", который вышел на экранах в этом году.