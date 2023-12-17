Авторы "Атаки Титанов" работают над новым аниме по "Ван-Пису"
Компания Netflix опубликовала в социальных сетях объявление, в котором сообщается о старте работ совместно со студией Wit над новым аниме по сериалу "Ван-Пис".
Известно, что сюжет новой аниме ленты по манге Эйитиро Оды стуртует с Саги Ист Блю.
Нетрудно догадаться, что толчком к созданию такого проекта, вероятнее всего, стал успех не мультипликационного, а "живого" сериала "Ван-Пис", который вышел на экранах в этом году.
Проект моментально вызвал положительные впечатления как у простых зрителей, так и у критиков. Сериал с живыми актерами по количеству просмотров обогнал почти в два раза даже новый сезон долгожданного "Ведьмака". Уже спустя пару недель после выхода сериала на экраны в Netflix приняли решение о продлении сериала на второй сезон.
Ранее "Рамблер" писал, что в Сети появился тизер-трейлер аниме по "Отряду самоубийц".