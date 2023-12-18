Не только "Один дома": фильмы, которые создают праздничное настроение

Не только "Один дома": зарубежные фильмы, которые создают праздничное настроение
Кино – прекрасный способ поймать нужное настроение. Не зря мы выбираем комедии для того, чтобы отвлечься от будничных проблем, хорроры, – чтобы устроить мозгу необходимую встряску (на любителя, конечно, но таких немало), и, наконец, новогодние ленты для того, чтобы прочувствовать приближение самого любимого праздника в году. Кто-то сможет оспорит тот факт, что легендарная "Ирония судьбы" моментально погружает в совершенно особую, предпраздничную атмосферу? Та же история и со всеми любимой серией картин "Один дома".
В этом материале "Рамблер" поделится с вами подборкой зарубежных кинолент, которые непременно помогут вам поймать атмосферу волшебства, праздника и каникул.
«Эта замечательная жизнь», 1947 год
- Страна:США
- Режиссер: Фрэнк Капра
- Рейтинг IMDb: 8.6
- Рейтинг на Кинопоиске: 8.4
Уже ставший легендой американский фильм "Эта замечательная жизнь" повествует историю Джорджа Бейла, жителя небольшого городка, посвятившего свою жизнь всем, кроме самого себя. Количество добрых поступков, совершенных им, зашкаливало. Однако в какой-то момент у Бейла просто-напросто закончились силы. В канун Рождества он принял решение броситься с моста, однако там его застал ангел-хранитель. Он спас Бейла от рокового поступка, однако жизнь его уже никогда не станет прежней.
«Гринч — похититель Рождества», 2000 год
- Страна: США
- Режиссер: Рон Ховард
- Рейтинг IMDb: 6.3
- Рейтинг на Кинопоиске: 6.8
Гринч – зеленый и волосатый обитатель Ктограда. С давних пор жители его совсем не жалуют, из-за чего он живет в одиночестве вдали ото всех. Особенно ужасно Гринч ощущает себя в канун Рождества, когда городок полон счастливых людей, с трепетом ожидающих волшебства. Однажды терпение Гринча заканчивается и он решает украсть у земляков праздник, пока те сладко спят.
«Реальная любовь», 2003 год
- Страна: Великобритания, Франция, США
- Режиссер: Ричард Кертис
- Рейтинг IMDb: 7.6
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.9
Сразу 9 историй любви неожиданно переплетаются в канун Рождества. В этом фильме любовь и впрямь повсюду – неважно, речь идет о высокопоставленном чиновнике или бедном писателе. В картине нет второстепенных ролей – все являются главными героями.
«Чудо на 34-й улице», 1947 год
- Страна: США
- Режиссер: Лес Мэйфилд
- Рейтинг IMDb: 6.6
- Рейтинг на Кинопоиске: 7.4
Шестилетняя Сьюзан хоть и пишет за компанию с друзьями список желаний Санта-Клаусу, на самом деле знает, что никакой он не волшебник. Девочка растет без отца, и главная ее места – обрести его. А еще – маленького братика и новый дом. Однако надежд малышка не питает. Но все круто меняется после того, как Сьюзан в универмаге встречает того самого, настоящего Санту.