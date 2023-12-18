Не только "Один дома": фильмы, которые создают праздничное настроение

Кино – прекрасный способ поймать нужное настроение. Не зря мы выбираем комедии для того, чтобы отвлечься от будничных проблем, хорроры, – чтобы устроить мозгу необходимую встряску (на любителя, конечно, но таких немало), и, наконец, новогодние ленты для того, чтобы прочувствовать приближение самого любимого праздника в году. Кто-то сможет оспорит тот факт, что легендарная "Ирония судьбы" моментально погружает в совершенно особую, предпраздничную атмосферу? Та же история и со всеми любимой серией картин "Один дома".

© Кадр из фильма "Чудо на 34-й улице"

В этом материале "Рамблер" поделится с вами подборкой зарубежных кинолент, которые непременно помогут вам поймать атмосферу волшебства, праздника и каникул.

Видео дня

«Эта замечательная жизнь», 1947 год

Страна:США

Режиссер: Фрэнк Капра

Рейтинг IMDb: 8.6

Рейтинг на Кинопоиске: 8.4

Уже ставший легендой американский фильм "Эта замечательная жизнь" повествует историю Джорджа Бейла, жителя небольшого городка, посвятившего свою жизнь всем, кроме самого себя. Количество добрых поступков, совершенных им, зашкаливало. Однако в какой-то момент у Бейла просто-напросто закончились силы. В канун Рождества он принял решение броситься с моста, однако там его застал ангел-хранитель. Он спас Бейла от рокового поступка, однако жизнь его уже никогда не станет прежней.

«Гринч — похититель Рождества», 2000 год

Страна: США

Режиссер: Рон Ховард

Рейтинг IMDb: 6.3

Рейтинг на Кинопоиске: 6.8

Гринч – зеленый и волосатый обитатель Ктограда. С давних пор жители его совсем не жалуют, из-за чего он живет в одиночестве вдали ото всех. Особенно ужасно Гринч ощущает себя в канун Рождества, когда городок полон счастливых людей, с трепетом ожидающих волшебства. Однажды терпение Гринча заканчивается и он решает украсть у земляков праздник, пока те сладко спят.

«Реальная любовь», 2003 год

Страна: Великобритания, Франция, США

Режиссер: Ричард Кертис

Рейтинг IMDb: 7.6

Рейтинг на Кинопоиске: 7.9

Сразу 9 историй любви неожиданно переплетаются в канун Рождества. В этом фильме любовь и впрямь повсюду – неважно, речь идет о высокопоставленном чиновнике или бедном писателе. В картине нет второстепенных ролей – все являются главными героями.

«Чудо на 34-й улице», 1947 год

Страна: США

Режиссер: Лес Мэйфилд

Рейтинг IMDb: 6.6

Рейтинг на Кинопоиске: 7.4