Кино недели: "Последний стрелок" с Пирсом Броснаном в роли 92-летнего героя

«Я думаю, что любая хорошая драма подарит вам моменты тепла и связи с главным героем, и для нас было важно сосредоточиться на этой теплоте и легкости, не умаляя глубины эмоций, которые испытывает персонаж Арти.



Я никогда не участвовал в войне, но могу идентифицировать себя с этой историей на эмоциональном уровне.Это североирландская история в том смысле, что она фокусируется на конкретном полку и его историях, но любой мужчина, женщина или ребенок могут понять ее, потому что это история о человеке, его эмоциональном путешествии и искуплении», — поделился эмоциями режиссер.