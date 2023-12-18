Кино недели: "Последний стрелок" с Пирсом Броснаном в роли 92-летнего героя
21 декабря в российских кинотеатрах состоится премьера картины ирландца Терри Лоана «Последний стрелок». В главной роли — тот самый Джеймс Бонд, Пирс Броснан, которого загримировали под глубокого старика, 92-летнего ветерана.
"Рамблер" расскажет о картине подробнее.
Сюжет
Сюжет рассказывает об Арти Кроуфорде (Броснан), ветеране Второй мировой войны, живущем в доме престарелых в Северной Ирландии и только что потерявшем жену. В 75-ю годовщину высадки в Нормандии Арти решает тайно сбежать из дома престарелых и отправляется в трудное, но вдохновляющее путешествие во Францию, чтобы отдать последнюю дань уважения своему лучшему другу и найти в себе смелость встретиться лицом к лицу с призраками его прошлого.
История основана на реальной жизни ветерана Второй мировой войны Бернарда Джордана, который в 89 лет ускользнул из дома престарелых в Восточном Сассексе, сел на автобус до Портсмута, затем на паром во Францию и отправился в путь, чтобы приехать в Нормандию на празднование 70-летия высадки в июне 2014 года.
Режиссер фильма Терри Лоан рассказал, что плакал, когда впервые прочитал сценарий и он тронул его до глубины души.по его мнению, зрители будут «впечатлены» звездой фильма, голливудским актером Пирсом Броснаном, которого он назвал «откровением».
«Я думаю, что любая хорошая драма подарит вам моменты тепла и связи с главным героем, и для нас было важно сосредоточиться на этой теплоте и легкости, не умаляя глубины эмоций, которые испытывает персонаж Арти.
Я никогда не участвовал в войне, но могу идентифицировать себя с этой историей на эмоциональном уровне.Это североирландская история в том смысле, что она фокусируется на конкретном полку и его историях, но любой мужчина, женщина или ребенок могут понять ее, потому что это история о человеке, его эмоциональном путешествии и искуплении», — поделился эмоциями режиссер.
Что думают зрители
Премьера фильма в Штатах уже состоялась — зрители, и критики делятся своими впечатлениями на популярных форумах. Большинство рецензий описывают картину, как трогательное эмоциональное повествование:
"Я считаю, что этот фильм — трогательная и хорошо сыгранная драма, в которой исследуются важные темы памяти, утраты и дружбы. Пирс Броснан великолепно играет Арти Кроуфорда, ветерана Второй мировой войны, который отправляется в путешествие во Францию, чтобы отдать дань уважения своему лучшему другу. Кинематография фильма прекрасна, повествование разворачивается в плавном темпе. Хотя сюжет не может быть полностью непредсказуемым, именно сила исполнения и эмоциональная глубина истории делают «Последнего стрелка» достойным просмотра.
Я бы порекомендовал «Последнего стрелка» всем, кто любит хорошие драмы или интересуется историей Второй мировой войны";
"Несмотря на то, что Броснан на 22 года моложе своего персонажа, он умело передает сложности преклонного возраста, а также демонстрирует дух старого солдата, который полон решимости достичь своей самой благородной цели".