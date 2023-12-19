5 лучших фильмов о жестокой мести

Режиссеры нередко обращаются к теме мести. И неспроста: ведь эта разрушительная сила нередко двигает героев на самые разные злодеяния: какие-то из них оказываются комичными, а какие-то приводят к чудовищным трагедиям.

© Кадр из фильма "Дикие истории"

Подробнее о лучших фильмах про месть читайте в материале "Рамблера".

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«Признания», 2010

Кадр из фильма "Признания"

Не так давно дочь учительницы Юко трагически погибла. Героиня приходит в школу, чтобы провести свой заключительный, но самый важный урок. Юко намерена отомстить за своего ребенка. Она уверена в том, что ее класс – это не группа 13-летних ребят и девчонок, а сборище монстров, которых должно постигнуть самое жестокое наказание.

«Тело», 2012

Однажды автомобиль случайно сбивает человека, который в панике пытается сбежать от кого-то. Полицейские приезжают на место преступления и выясняют, что погибший – ночной сторож из морга, который расположен неподалеку. Теперь следователям предстоит выяснить, что же так напугало героя, и от чего он пытался скрыться? Кроме того, возникает еще один вопрос – куда делся труп, который не так давно привезли в морг.

«Дикие истории», 2014

Эта картина – сборник новелл о боли, насилии и мести. У каждого из героев есть своя причины для расправы, но несмотря на трагические ситуации, многие из новелл заставляют смеяться.

Аргентино-испанская черная комедия была номинирована на «Оскар». Одним из продюсеров фильма выступил знаменитый испанский режиссер Педро Альмодовар, на счету которого два «Оскара».

«Другая женщина», 2014

Комедийная мелодрама с Кэмерон Диас в главной роли повествует историю любовницы, которая решила отомстить своему женатому возлюбленному. Героиня выясняет, что ее мужчина крутит роман не только с ней, и тогда она решает объединиться с его женой для самой изощренной мести.

"Девушка, подающая надежды", 2020

Кадр из фильма "Девушка, подающая надежды"