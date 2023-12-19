5 лучших фильмов о жестокой мести

Режиссеры нередко обращаются к теме мести. И неспроста: ведь эта разрушительная сила нередко двигает героев на самые разные злодеяния: какие-то из них оказываются комичными, а какие-то приводят к чудовищным трагедиям.

5 лучших фильмов о жестокой мести
© Кадр из фильма "Дикие истории"

Подробнее о лучших фильмах про месть читайте в материале "Рамблера".

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«Признания», 2010

Кадр из фильма "Признания"

Не так давно дочь учительницы Юко трагически погибла. Героиня приходит в школу, чтобы провести свой заключительный, но самый важный урок. Юко намерена отомстить за своего ребенка. Она уверена в том, что ее класс – это не группа 13-летних ребят и девчонок, а сборище монстров, которых должно постигнуть самое жестокое наказание.

«Тело», 2012

Кадр из фильма "Тело"

Однажды автомобиль случайно сбивает человека, который в панике пытается сбежать от кого-то. Полицейские приезжают на место преступления и выясняют, что погибший – ночной сторож из морга, который расположен неподалеку. Теперь следователям предстоит выяснить, что же так напугало героя, и от чего он пытался скрыться? Кроме того, возникает еще один вопрос – куда делся труп, который не так давно привезли в морг.

«Дикие истории», 2014

Кадр из фильма "Дикие истории"

Эта картина – сборник новелл о боли, насилии и мести. У каждого из героев есть своя причины для расправы, но несмотря на трагические ситуации, многие из новелл заставляют смеяться.

Аргентино-испанская черная комедия была номинирована на «Оскар». Одним из продюсеров фильма выступил знаменитый испанский режиссер Педро Альмодовар, на счету которого два «Оскара».

«Другая женщина», 2014

Кадр из фильма "Другая женщина"

Комедийная мелодрама с Кэмерон Диас в главной роли повествует историю любовницы, которая решила отомстить своему женатому возлюбленному. Героиня выясняет, что ее мужчина крутит роман не только с ней, и тогда она решает объединиться с его женой для самой изощренной мести.

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"Девушка, подающая надежды", 2020

Кадр из фильма "Девушка, подающая надежды"

Когда-то Кассандра училась в университете и была гордостью семьи, но сейчас она вновь живет с родителями и работает в кофейне. Никто из окружения героини не знает, что по вечерам она посещает бары, где, притворяясь пьяной, охотится на мужчин, которые пользуются беззащитными женщинами. Кассандра промышляет этим не забавы ради – она жаждет мести за события своей юности.

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