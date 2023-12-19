После большого успеха фильма «Прощание», вышедшего в 2019 году, режиссер Лулу Ванг возращается с новым мини-сериалом «Экспаты».

Сериал является адаптацией романа 2016 года «Экспатрианты», написанного Дженис Ю.К. Ли.

Трейлер сериала «Экспаты»

Сюжет сериала «Экспаты»

Официальный синопсис сериала гласит:

В сверкающий город Гонконг ежедневно приезжают экспаты по разным причинам — чтобы найти или потерять себя в чужом месте, забыть или переделать себя вдали от дома. На фоне этой тепличной атмосферы трагический инцидент заставляет жизни трех американок столкнуться так, что перевернутся все представления об их привилегированном мире: Мерси, молодая американка корейского происхождения и недавняя выпускница Колумбийского университета, вновь сталкивается с проблемами и пытается начать жизнь заново; Хилари, состоятельная домохозяйка, в надежде спасти свой нестабильный брак пытается завести ребенка; а Маргарет, некогда завидная мать троих детей, пытается наладить жизнь, которая стала совершенно неузнаваемой после катастрофы. Столкнувшись с немыслимым выбором, эти три женщины образуют глубокую связь, которая бросает вызов нормам замкнутого сообщества, находя друг в друге силу, порожденную нуждой, прощением и, в конечном счете, надеждой.

Кто играет в сериале «Экспаты»

В фильме задействованы актрисы Николь Кидман, Сарайю Блю и Ю Джи-ён в качестве трех главных героинь. Кидман играет Маргарет, замужнюю мать троих детей, которая вместе со всей семьей переехала в Гонконг. Сарайю Блю играет Хилари, карьеристку-домохозяйку, которая дружит с Маргарет и сталкивается с проблемой бесплодия. Актриса известна по своим телевизионным работам в таких сериалах, как «Мне плохо» и «Я никогда не...». Ю Джи-ён играет роль Мерси, молодой женщины, которая только что окончила колледж и хочет начать новую главу в своей жизни. Ранее корейско-американская актриса снималась в таких фильмах, как «Бунтарка» и «Небо повсюду»

Когда выйдет сериал «Экспаты»