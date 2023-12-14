Без «Барби» и «Оппенгеймера»: режиссеры выбрали лучшие фильмы 2023 года
Шестнадцать режиссеров от Эдгара Райта до Альфонсо Куарона выбрали свои любимые фильмы 2023 года для ежегодного проекта Variety «Режиссеры про режиссеров».
Ни один режиссер не назвал своей любимой картиной «Барби» и «Оппенгеймера», зато в список вошли «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Май, декабрь» Тодда Хейнса и «Присцилла» Софии Копполы.
Каждый режиссер также написал небольшое эссе про свой любимый фильм.
«В отличие от тягучего подхода большинства своих фильмов, Скорсезе выбрал отстраненную и рефлексивную позицию, отдавая предпочтение атмосфере, а не повествованию, отказывая нам в легком удовлетворении от морального превосходства над людьми на экране, которые смогли оправдать свои отвратительные предательства близких и при этом притвориться, что у них есть душа, и сталкивая зрителей с грехом бездействия, который по праву должен преследовать американскую душу», — так, например, высказался об «Убийцах цветочной луны» Альфонсо Куарон.
Полный список лучших фильмов 2023 года по мнению режиссеров:
- Выбор Эдгара Райта — «Мы всем чужие» (18+)
- Выбор Джины Принс-Байтвуд («Женщина-король») — «Американское чтиво»
- Выбор Оливии Уайлд — «Честная игра»
- Выбор Дина Флейшера-Кэмпа («Марсель, ракушка в ботинках») — «Опавшие листья»
- Выбор Гэри Росса («Голодные игры») — «Ногти»
- Выбор Джеймса Грэя («К звездам») — «Оставленные»
- Выбор Дэвида Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре») — «Стальная хватка»
- Выбор Альфонсо Куарона — «Убийцы цветочной луны»
- Выбор Келли Райхардт («Первая корова») — «Май, декабрь»
- Выбор Барри Левинсона («Человек дождя») — «Дайана Найэд»
- Выбор Дэниэла Шайнерта («Все везде и сразу») — «Прошлые жизни»
- Выбор Джейн Кэмпион («Власть пса») — «Присцилла»
- Выбор Дрю Годдарда («Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"») — «Солтберн» (18+)
- Выбор Джеймса Мэнголда («Индиана Джонс и колесо судьбы») — «Рецепт любви»
- Выбор Керстен Джонсон («Дик Джонсон мертв») — «Тотем»
- Выбор Тодда Филда («Тар») — «Зона интересов»
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