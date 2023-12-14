Без «Барби» и «Оппенгеймера»: режиссеры выбрали лучшие фильмы 2023 года

«В отличие от тягучего подхода большинства своих фильмов, Скорсезе выбрал отстраненную и рефлексивную позицию, отдавая предпочтение атмосфере, а не повествованию, отказывая нам в легком удовлетворении от морального превосходства над людьми на экране, которые смогли оправдать свои отвратительные предательства близких и при этом притвориться, что у них есть душа, и сталкивая зрителей с грехом бездействия, который по праву должен преследовать американскую душу», — так, например, высказался об «Убийцах цветочной луны» Альфонсо Куарон.