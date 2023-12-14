Без «Барби» и «Оппенгеймера»: режиссеры выбрали лучшие фильмы 2023 года

Шестнадцать режиссеров от Эдгара Райта до Альфонсо Куарона выбрали свои любимые фильмы 2023 года для ежегодного проекта Variety «Режиссеры про режиссеров».

Без «Барби» и «Оппенгеймера»: режиссеры выбрали лучшие фильмы 2023 года
© Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Ни один режиссер не назвал своей любимой картиной «Барби» и «Оппенгеймера», зато в список вошли «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Май, декабрь» Тодда Хейнса и «Присцилла» Софии Копполы.

Видео дня

Каждый режиссер также написал небольшое эссе про свой любимый фильм.

«В отличие от тягучего подхода большинства своих фильмов, Скорсезе выбрал отстраненную и рефлексивную позицию, отдавая предпочтение атмосфере, а не повествованию, отказывая нам в легком удовлетворении от морального превосходства над людьми на экране, которые смогли оправдать свои отвратительные предательства близких и при этом притвориться, что у них есть душа, и сталкивая зрителей с грехом бездействия, который по праву должен преследовать американскую душу», — так, например, высказался об «Убийцах цветочной луны» Альфонсо Куарон.

"Убийцы цветочной луны": дата выхода, сюжет, актеры

Полный список лучших фильмов 2023 года по мнению режиссеров:

  1. Выбор Эдгара Райта — «Мы всем чужие» (18+)
  2. Выбор Джины Принс-Байтвуд («Женщина-король») — «Американское чтиво»
  3. Выбор Оливии Уайлд — «Честная игра»
  4. Выбор Дина Флейшера-Кэмпа («Марсель, ракушка в ботинках») — «Опавшие листья»
  5. Выбор Гэри Росса («Голодные игры») — «Ногти»
  6. Выбор Джеймса Грэя («К звездам») — «Оставленные»
  7. Выбор Дэвида Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре») — «Стальная хватка»
  8. Выбор Альфонсо Куарона — «Убийцы цветочной луны»
  9. Выбор Келли Райхардт («Первая корова») — «Май, декабрь»
  10. Выбор Барри Левинсона («Человек дождя») — «Дайана Найэд»
  11. Выбор Дэниэла Шайнерта («Все везде и сразу») — «Прошлые жизни»
  12. Выбор Джейн Кэмпион («Власть пса») — «Присцилла»
  13. Выбор Дрю Годдарда («Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"») — «Солтберн» (18+)
  14. Выбор Джеймса Мэнголда («Индиана Джонс и колесо судьбы») — «Рецепт любви»
  15. Выбор Керстен Джонсон («Дик Джонсон мертв») — «Тотем»
  16. Выбор Тодда Филда («Тар») — «Зона интересов»

Ранее «Рамблер» рассказывал о 100 лучших фильмах XXI века по мнению российских кинематографистов.

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости