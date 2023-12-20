Французская драмеди с Ванессой Паради, которая точно поднимет настроение

В 2010 году в прокат вышла французская романтическая комедия Паскаля Шомея под названием «Сердцеед», которая может составить конкуренцию лучшим новинкам в этом жанре.

© Кадр из фильма "Сердцеед"

Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину и кому она придется по душе – в материале «Рамблера».

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Страна: Франция, Монако, США

Слоган: «Перед ним пока не устояла ни одна женщина...»

Рейтинг на Кинопоиске: 7.0

Сюжет

Главный герой Алекс зарабатывает на жизнь необычным хобби: разбивает союзы, у которых, по мнению заказчиков, нет шансов на счастливое будущее. В своем деле мужчина руководствуется только одним правилом: если влюбленные по-настоящему питают друг к другу теплые чувства, то он их не трогает, какую бы сумму денег ему не предлагали.

Однажды Алексу поступает заманчивое предложение разрушить отношения красавицы Жюльетт с ее женихом-англичанином по имени Джонатан. Несмотря на то что их можно отнести к исключению из правил – герои правда друг друга любят, – сердцееду приходится принять заказ: он на мели, а за спиной у него масса непокрытых долгов.

И вот Алекс уже прибывает в Монако, где должна состояться свадьба Жюльетт и Джонатана. Он приступает к реализации не единожды отработанного коварного плана, стараясь изо всех сил выполнить поставленную перед ним задачу. Вроде бы все идет по плану, но в какой-то момент мужчина понимает, что у него зарождаются чувства к своей жертве.

Удастся ли Алексу удовлетворить требования заказчика или же он выберет любовь?

Актеры

Главные роли в фильме исполнили известные французские актеры Ромен Дюрис («Мольер», «Париж», «Королевство зверей», «Любовь на кончиках пальцев») и Ванесса Паради («Девушка на мосту», «Элиза», «Кафе де Флор», «Белая свадьба»).

Компанию на экране им составили Жюли Ферье («Париж», «Неудачники», «Монстр в Париже»), Франсуа Дамиенс («Голос семьи Белье», «Нежность», «Маленький Николя», «Хорошие люди»), Элена Ногуэрра («Профайл») и Эндрю Линкольн («История семьи Блум», «Грозовой перевал», «Реальная любовь», «В отрыв!»).

Создатели

Режиссером фильма является Паскаль Шомель, который работал над популярными сериалами «Чистота» и «Спираль». Над сценарием, в свою очередь, трудились Лоран Зэйтун и Джереми Донер: в их профессиональной «копилке» числятся проекты «Пламенное сердце», «Балерина», «1+1», «Элвис», «Схватка» и др.

Производство

На съемки фильма было потрачено 8 700 000 евро. Сборы в мире составили 44 184 415 долларов, а в российском прокате драма заработала 1 384 155 долларов.

Продолжительность

Фильм длится 1 час 45 минут.

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