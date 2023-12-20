«Громовержцы» от Marvel выйдут летом 2025 года

Вселенная Marvel богата на самых разных персонажей. Среди них есть не только положительные герои, но и те, на кого мало кому хотелось бы ровняться.

© Кадр из фильма «Черная вдова», 2021 год.

О том, какой еще фильм выйдет по комиксам Marvel, сообщил портал Collider.

Известно, что 25 июля 2025 года на большие экраны выйдут «Громовержцы». Картина будет посвящена известным антигероям. На этот раз спасать мир придется именно им, а не любимцам публики вроде Человека-Паука или Халка.

В проекте, как пишут в СМИ, примут участие Флоренс Пью и Дэвид Харбор. Ранее артисты снялись в сольном проекте про Черную вдову со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Съемки «Громовержцев» стартуют весной 2024 года.