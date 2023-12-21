Психологический триллер, который оценят любители жанра

В 2019 году вышел многосерийный психологический триллер под названием «Святилище», который высоко оценили как кинокритики, так и зрители.

© Кадр из сериала "Святилище"

Почему стоит обратить внимание на данный проект и кому он придется по душе – в материале «Рамблера».

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Страна: Швеция

Продолжительность: 1 сезон, 8 эпизодов по 46 минут

Сюжет

Сериал начинается с приезда девушки по имени Хелена в элитную психиатрическую клинику. Как вскоре становится понятно, в скрытом за живописными горами и лесами учреждении проходит лечение ее сестра-близнец Сири.

Родственницы встречаются, прогуливаются по территории и рассказывают друг другу о своей жизни. В какой-то момент Сири обращается к сестре с просьбой: она хочет вырваться на свободу на пару дней, но этому мешает политика клиники, согласно которой пациенты не могут покидать ее пределов.

Но у Сири уже готов безупречный план реализации задуманного, поэтому она предлагает Хелене поменяться местами на грядущие выходные. Ничего страшного не произойдет, уверяет она: в лечебнице безопасно, хорошо кормят, есть с кем пообщаться и где прогуляться. В общем, пару дней здесь можно спокойно провести.

Хелену предложение смущает, и она от него отказывается. Сири таким развитием событий, конечно, недовольна, что и не пытается скрывать. В результате сестры ссорятся, но ближе к ночи Сири вроде бы успокаивается и забывает о конфликте. Утром выясняется, что это не совсем так: Сири от своих намерений не отказалась, поэтому подсыпала сестре успокоительные, а пока та наслаждалась сновидениями, переоделась в ее одежду, забрала документы и сбежала из клиники.

Вернется ли Сири обратно? От чего она бежит? И удастся ли Хелене доказать персоналу, что она здорова и ей не требуется никакое лечение?

Создатели

Режиссерами сериала являются Энрико Мария Артале и Оскар Тор Аксельссон, которые работали над проектами «Ромул», «Капкан», «Ривьера». Чарли Флетчер выступил одновременно в роли сценариста и продюсера. В его профессиональной «копилке» числятся «Костолом», «Тугая струна», «После смерти».

Актеры

Главную роль в сериале исполнила известная шведская актриса Йозефин Асплунд. Она снималась в фильме «Девушка с татуировкой дракона» и сериалах «Топ дог», «Договорняк», «Викинги», которые тоже, вероятно, многим знакомы.

Также в проекте приняли участие Мэттью Модайн («Цельнометаллическая оболочка», «Флюк», «Птаха»), Лоренцо Рикельми («Марко Поло», «Борджиа», «Отель Портофино»), Барбара Мартен («Солнце и апельсины», «Рим», «Современный потрошитель») и другие талантливые актеры.