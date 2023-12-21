В Сети появился тизер к новому проекту южнокорейцев. Известно, что сериал расскажет историю девушки с именем Юн Со-ха, внезапно получившей крайне необычное наследство. Помимо капитала, на нее "свалилась" гора с семейным захоронением, на которой мистическим образом начинают происходить ужасающие события.

Как это часто бывает, как только героиня получила наследство, у нее появились родственники, с которыми она прежде не общалась. Брат, объявившийся в ее жизни так же внезапно, как и наследство, перевернул все привычные уклады в жизни девушки.