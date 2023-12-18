Опубликован трейлер сериала Вонга Кар-Вая "Цветение"
Опубликован тизер сериала гонконгского режиссера Вонга Кар-Вая "Цветение". Многосерийная картина станет продолжением фильмов "2046" и "Любовное настроение".
Сериал повествует историю героев, переживших "культурную революцию" в Китае. Действие "Цветения" разворачивается в период с 1950-х по 1990-е годы.
В сериале будет 30 серий по 50 минут. Премьера "Цветения" состоится 27 декабря на телеканале Tencent Video.
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