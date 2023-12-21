"Иван Васильевич меняет профессию". Что известно о ремейке и когда он выйдет

В этом году в канун Нового года российского зрителя решили удивить очередным ремейком уже ставшего классикой фильма. Речь идет о всеми любимой комедии "Иван Васильевич меняет профессию", однако в новой версии картина получила чуть иное название – "Иван Васильевич меняет все!".

© Кадр из фильма

Режиссеры: Миша Семичев, Роман Ким.

Сценаристы: Андрей Шелков, Максим Ткаченко.

В главных ролях, как уже стало традиционным, когда речь идет о новогоднем кино, можно будет увидеть звезд российской эстрады. Участие в съемках приняли Филипп Киркоров, Гарик Мартиросян, Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев, Анна ASTI, Тимур Батрудинов и другие представители шоу-бизнеса. Например, Шурика в ремейке ленты сыграет Демис Карибидис, а его жену – Ольга Бузова.

Привычный всем сюжет претерпел некоторые изменения, в картину добавили новых героев из разных эпох и даже вселенных. Ивану Васильевичу все так же придется путешествовать во времени по вине Шурика, только теперь он будет попадать в весьма своеобразные места.