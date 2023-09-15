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Юрий Чернов рассказал, зачем в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" испортили всю еду

Еда в известной сцене застолья в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" была испорчена, причем специально. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказал исполнивший в культовой кинокартине роль балалаечника Юрий Чернов.

По словам народного артиста, для съемок сцены был накрыт потрясающий стол. И черная, и красная икра, и другие роскошные лакомства действительно были, однако все их без исключения предварительно обработали специальной химической жидкостью и "сделали несъедобными".

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"Это было сделано для того, чтоб мы ничего не съели со стола. А то актеры любили, пока режиссер не видит, что-нибудь отщипнуть от пирога, например, и этим портили реквизиторские блюда", – вспомнил Юрий Чернов.

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