Юрий Чернов рассказал, зачем в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" испортили всю еду
Еда в известной сцене застолья в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" была испорчена, причем специально. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказал исполнивший в культовой кинокартине роль балалаечника Юрий Чернов.
По словам народного артиста, для съемок сцены был накрыт потрясающий стол. И черная, и красная икра, и другие роскошные лакомства действительно были, однако все их без исключения предварительно обработали специальной химической жидкостью и "сделали несъедобными".
"Это было сделано для того, чтоб мы ничего не съели со стола. А то актеры любили, пока режиссер не видит, что-нибудь отщипнуть от пирога, например, и этим портили реквизиторские блюда", – вспомнил Юрий Чернов.
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