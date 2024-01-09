Испанские сериалы, которые впечатлят сильнее популярных шоу

Особой популярностью во всем мире пользуются американские сериалы. А между тем европейские режиссеры снимают не менее впечатляющие многосерийные проекты. В частности, киноманам стоит обратить внимание на испанские сериалы.

© Кадр из сериала "Бумажный дом"

Подробнее о самых интересных испанских сериалах читайте в материале "Рамблера".

Видео дня

"Бумажный дом", 2017

Криминальный боевик производства Netflix повествует историю преступного гения Профессора. Герой собрал целую команду, чтобы с ее помощью ограбить Королевский монетный двор. На кону нешуточная сумма – более двух миллиардов евро. Посредством своих хитроумных манипуляций Профессор подталкивает экономику Испании к краху.

"Элита", 2018

Волею судьбы трое подростков из бедных семей попадают в самую престижную школу страны. Однако детям из обеспеченных семей новенькие не нравятся, и тогда они начинают бороться за власть, не чураясь даже самых кровожадных методов.

"Голова", 2020

Действие сериала разворачивается в Антарктиде, где собралась международная команда из 10 ученых, которые готовятся к полярной ночи.

Спустя полгода на станцию прилетает вертолет. Прибывшие обнаруживают следы борьбы, семь трупов и одну выжившую женщину. Полиция сможет прибыть только через двое суток, но за это время раскрыть дело намерен начальник станции Йохан. Он хочет выяснить, что произошло и где еще двое ученых – в том числе его жена.

"Белые линии", 2020

В центре сюжета англичанка Зои, которая узнает страшную весть. В Альмерийской пустыне обнаруживают тело ее брата, который пропал без вести 20 лет назад на Ибице, где он работал диджеем. Не в силах мириться с неизвестностью, Зои отправляется на остров, чтобы самостоятельно разобраться в случившемся. Полиция отказывается помогать героине, и тогда она обращается к наркодилеру, который дружил с покойным, и к влиятельному бизнесмену, на чьей земле нашли его тело.

"Охота. Монте-Пердидо", 2019