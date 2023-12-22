Журнал Variety составил свой топ-100 лучших телевизионных шоу всех времен. В список вошли не только сериалы, но и скетч-шоу, а также программы формата late-night и реалити-шоу.

© Кадр из сериала "Во все тяжкие"

Многие пользователи раскритиковали список, отметив, что в рейтинг вошли почти исключительно американские шоу (всего в списке три британских сериала — «Черное зеркало», «Дрянь» и «Я могу уничтожить тебя»), а также то, что издание не включило в него такие культовые сериалы как, например, «Парки и зоны отдыха» или «Доктор Кто».

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О том, какие шоу вошли в топ-10 лучших сериалов всех времен по версии Variety, — в материале «Рамблера».

10. «Корни», 1977

Сериал рассказывает о жизни одной семьи темнокожих рабов с момента взятия их в рабство и до его отмены. «Корни» пользовались успехом у критиков и зрителей, получили 37 номинаций на премию «Эмми» и выиграли девять. Финал сериала стал третьим самым успешным по рейтингу эпизодом среди всех телесериалов и вторым по количеству просмотров в истории американского телевидения.

9. «Шоу Мэри Тайлер Мур», 1970 — 1977

«Шоу Мэри Тайлер Мур» стало новаторским сериалом в эпоху феминизма второй волны; изображение центральной героини, которая не была замужем и не зависела от мужчины, было редкостью на американском телевидении 1970-х годов. Сериал прославился своими сложными, правдоподобными персонажами и сюжетными линиями.

8. «Сайнфелд», 1989 — 1998

В сериале комик Джерри Сайнфелд играет вымышленную версию самого себя. Изначально программа сопровождалась фрагментами стендап-выступлений Джерри Сайнфелда, а ее авторами были Сайнфелд и ведущий сценарист Ларри Дэвид, на котором был основан персонаж Джорджа. Номинированный на 68 премий «Эмми» и получивший 10, «Сайнфелд» занимал первое и второе место в рейтингах в годы своего выпуска.

7. «Прослушка», 2002 — 2008

Криминальный драматический сериал hbo «Прослушка» был написан писателем и бывшим полицейским репортером Дэвидом Саймоном. Сообщалось, что вдохновением для создания этого мрачного криминального шоу послужил опыт напарника Саймона Эда Бернса, бывшего детектива отдела убийств. Углубляясь в преступный мир правоохранительных органов и различные институты и системы Балтимора, «Прослушка» и по сей день считается одним из самых реалистичных криминальных сериалов всех времен.

6. «Секс в большом городе», 1998 — 2004

«Каждая из четырех главных героинь сталкивается с трудностями на пути к обретению того, что Кэрри Брэдшоу однажды назвала „настоящей любовью“. И эти трудности были показаны с чистотой эмоций, открытой и нециничной готовностью говорить о делах сердечных, которые находят отклик и сегодня», — говорят авторы Variety.

5. «Во все тяжкие», 2008 — 2013

Сериал рассказывает о Уолтере Уайте, учителе химии, который живет в Нью-Мексико с женой и сыном-подростком, страдающим церебральным параличом. У Уайта диагностируют рак iii стадии и говорят, что жить ему осталось два года. Уайт решает вступить в опасный мир наркотиков и преступности, чтобы оставить семье хоть какое-то наследство. Сериал получил 58 номинаций на премию «Эмми» и завоевал 16 наград.

4. «Симпсоны», 1989 — настоящее время

«Симпсоны» — самый продолжительный анимационный телесериал и самое продолжительное сценарное телешоу в прайм-тайм в истории США, которое до сих пор транслируется на многих языках для зрителей по всему миру.

3. «Клан Сопрано», 1999 — 2007

«Когда депрессивный босс мафии Тони в исполнении Джеймса Гандольфини вошел в кабинет психотерапевта из Нью-Джерси доктора Мелфи (Лоррейн Бракко), он положил начало расширенному телеисследованию маскулинности, переживающей кризис, — режиму, который поднимет творческий потолок сериала и определит его высший эшелон на десятилетия вперед».

2. «Безумцы», 2007 — 2015

Сериал «Безумцы» получил широкую известность благодаря тонкому изображению социальной жизни 1960-х годов и стильным визуальным решениям. Шоу было создано Мэттью Вайнером, который ранее выступал в качестве сценариста и продюсера в нескольких сериалах, в частности в «Клане Сопрано». Первый сезон «Безумцев», действие которого происходит в 1960 году, знакомит зрителей с Доном Дрейпером (его играет Джон Хэмм), красивым и талантливым креативным директором нью-йоркского рекламного агентства Sterling Cooper.

1. «Я люблю Люси», 1951–1957