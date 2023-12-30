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Кадр дня: как снимали сцену с поджогом головы бандита в фильме "Один дома"

Первая часть американского комедийного фильма "Один дома" вышла в прокат еще в 1990 году. Однако и по сей день – 33 года спустя – многие из нас с неподдельным интересом наблюдают за приключениями изобретательного мальчика Кевина.

Кадр дня: как снимали сцену с поджогом головы в фильме "Один дома"
© Кадр из фильма "Один дома"

Фильм "Один дома" по праву считается эталоном рождественской комедии. Здесь есть все: юмор, который не теряет своей актуальности со временем, поразительная игра актеров и, конечно, атмосфера праздника.

Однако многие даже самые преданные фанаты фильма не знают, как снимали картину. А ведь во время съемок и первой, и второй части происходило огромное количество интересных казусов и ситуаций.

В частности, зрителям особенно запомнился эпизод, в котором Кевин поджог голову одного из бандитов. Но как это было снято? Подробнее – в материале "Рамблера".

Кадр из фильма "Один дома"

Многие поклонники фильма переживали о судьбе Джо Пеши –актера, который исполнил роль бандита Гарри. Для каждого из своих врагов Кевин подготовил массу ловушек, но именно Гарри в обеих частях пришлось столкнуться с поджиганием головы.

Однако на самом деле артист не пострадал. Художник-постановщик Джон Муто воспользовался оптической иллюзией "призрак пеппера", к которой нередко прибегают фокусники. Муто установил перед камерой стекло под углом 45 градусов, а саму камеру направил на дверь, где стоял Гарри. Все, что попадало на стекло, отображалось в кадре. А вот что осталось скрыто от глаз зрителя, так это черный ящик с черной головой манекена и трубкой, из которой выходил огонь.

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Огонь был направлен на черную голову, но при этом полностью покрывал ее. За счет этого пламя казалось объемным.

Таким образом, "призрак пеппера" помог съемочной группе создать у зрителей ощущение, будто и впрямь горит голова Джона Муто. Хотя на самом деле актер оставался в целости и сохранности.

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