Кино зародилось в черно-белом варианте, и это заставило первых кинематографистов развивать мастерство работы со светом и тенью.

© Кадр из фильма "Волшебник страны Оз"

С течением времени в индустрии появляется все больше и больше технологий, позволяющих воплотить видение режиссеров в жизнь. Сегодня сила цвета остается неизменной, а современные кинематографисты имеют в своем распоряжении цифровые камеры и программы цветокоррекции.

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О том, как кино стало цветным, — в материале «Рамблера».

Многие считают, что фильм «Волшебник страны Оз» 1939 года был первым цветным фильмом. Это заблуждение, вероятно, связано с тем, что фильм символически использует блестящую цветную пленку после того, как первая сцена показана в черно-белом варианте. Однако цветные фильмы создавались более чем за 35 лет до «Волшебника страны Оз».

Даже в самые ранние дни немого кино цвет использовался в фильмах. Наиболее распространенным способом было использование красителя для подкрашивания определенных сцен — например, сцены, происходящие ночью на улице, подкрашивались в глубокий фиолетовый или синий цвет, чтобы имитировать ночное время суток и визуально отличить эти сцены от тех, что происходят внутри помещения или днем. Однако это не то же самое, что цветной фильм.

Одной из самых важных разработок в области цветного кино была компания Kinemacolor, созданная англичанином Джорджем Альбертом Смитом в 1906 году. Фильмы Kinemacolor проецировали пленку через красный и зеленый фильтры, имитируя реальные цвета, используемые в фильме. Несмотря на то что это был шаг вперед, двухцветная пленка не совсем точно передавала весь спектр цветов, в результате чего многие цвета казались слишком яркими, размытыми или вовсе отсутствовали. Первым фильмом, в котором использовался процесс Kinemacolor, стал короткометражный фильм-путешествие Смита «Визит к морю» 1908 года. Метод Kinemacolor был наиболее популярен в Великобритании, но установка необходимого оборудования оказалась непомерно дорогой для многих кинотеатров.

Менее чем через десять лет американская компания Technicolor разработала собственный двухцветный процесс, который был использован для съемок фильма 1917 года The Gulf Between, первого цветного фильма в США. В этом процессе фильм проецировался на два проектора, один с красным, а другой с зеленым фильтром. Призма объединяла проекции на одном экране. Как и другие цветные процессы, этот ранний Technicolor был дорогостоящим, поскольку требовались специальные методы съемки и проекционное оборудование.

В начале 1920-х годов компания Technicolor разработала цветной процесс, который отпечатывал цвет на самой пленке, что позволяло демонстрировать его на любом кинопроекторе соответствующего размера. Однако его производство по-прежнему было дорогостоящим и требовало гораздо больше света, чем съемка на черно-белую пленку, поэтому многие режиссеры использовали Technicolor только для некоторых коротких эпизодов в черно-белых фильмах.

Technicolor и другие компании продолжали экспериментировать и совершенствовать цветную кинопленку на протяжении 1920-х годов, хотя черно-белая пленка оставалась стандартом. В 1932 году Technicolor представила трехцветную пленку с использованием технологии переноса красителя, которая позволила получить самый яркий и насыщенный цвет на пленке. Он дебютировал в короткометражном анимационном фильме Уолта Диснея «Цветы и деревья».

Конечно, несмотря на потрясающие результаты, процесс был дорогостоящим и требовал гораздо большей камеры для съемок. Кроме того, Technicolor не продавала эти камеры и заставляла студии брать их в аренду. Поэтому в конце 1930-х, в 1940-х и в 1950-х годах Голливуд ограничивался цветными фильмами для более престижных картин. Разработки Technicolor и Eastman Kodak в 1950-х годах значительно упростили цветную съемку и, как следствие, удешевили ее.

Цветной кинопроцесс Kodak Eastmancolor соперничал с популярностью Technicolor, а Eastmancolor был совместим с новым широкоэкранным форматом CinemaScope. И широкоэкранная пленка, и цветные фильмы были способом борьбы индустрии с растущей популярностью маленьких черно-белых экранов телевидения. К концу 1950-х годов большинство голливудских фильмов стали сниматься в цвете — настолько, что к середине 1960-х годов новые черно-белые релизы стали не столько бюджетным, сколько художественным выбором. Так продолжалось и в последующие десятилетия, а новые черно-белые фильмы появлялись в основном у инди-кинематографистов.