В сети появились новые кадры второго «Джокера» с Леди Гагой

Фанаты кинокомиксов с нетерпением ждут выхода второй части истории о сумасшедшем клоуне в исполнении Хоакина Феникса. В новой картине к нему присоединится Леди Гага, которая сыграет возлюбленную главного героя Харли Квинн.

© Кадр из фильма «Джокер», 2019 год.

Пока поклонники находятся в сладком предвкушении продолжения истории, режиссер второй части выложил у себя в социальных сетях новые кадры из картины. На одном из них запечатлен Джокер, сидящий в палате психиатрической лечебнице, расположенной в Аркхеме. На втором Харли Квинн и Джокер стоят в заполненном людьми помещении. Героиня с нежностью смотрит на любимого.

«Желаю всем счастливого праздника и прекрасного нового года», — подписал снимки Тодд Филлипс.

Тодд Филлипс/Социальные сети

Тодд Филлипс/Социальные сети

Картина «Джокер: Безумие на двоих» выйдет в мировой прокат 4 октября 2024 года. Ранее в СМИ писали, что новая история о Джокере будет в 50 раз жестче, чем большинство кинокомиксов.