Напряженный драматический сериал об изменах и их последствиях

Киноленты о неверных возлюбленных и последствиях адюльтера всегда пользуются популярностью. Как правило, они могут похвастаться интригующей завязкой и непредсказуемыми сюжетными поворотами, за которыми любопытно наблюдать.

© Кадр из сериала "Неверный"

Подобные произведения зачастую заставляют задуматься о природе измены и о собственных взглядах на неверность. Что бы я сделал на месте героя? Можно ли такое простить? Есть ли смысл восстанавливать доверие после предательства?

Видео дня

Если вы любите фильмы и сериалы об изменах и их последствиях, которые смотрятся на одном дыхании и держат в напряжении до финальных титров, то стоит обратить внимание на французский драматический сериал «Неверный» с нотками триллера. Подробности – в материале «Рамблера».

Количество серий

2 сезона, 12 эпизодов продолжительностью 52 минуты

Сюжет

Перед зрителями предстает счастливая образцовая семья. Эмма – успешный врач и заботливая мать. У нее есть любимые муж и сын, прекрасный дом и благодарные клиенты. Однажды героиня замечает на одежде супругу белокурые волосы, которые явно принадлежат не ей. Откуда они могли взяться, напрашивается вопрос? Эмма начинает лихорадочно прокручивать поведение супруга в последние дни, его режим дня, встречи с кем-либо.

Мог ли он завести любовницу? С одной стороны, нет, ведь в их паре царит идиллия. Но с другой… Муж последние месяцы занят открытием собственного ресторана, в котором пропадает сутки напролет. Конечно же, его окружают сотрудники, которые заняты подготовкой заведения к главному мероприятию.

Эмме предстоит разобраться в своих чувствах и подозрениях. Удастся ли ей и каков будет финал истории?

Создатели

Режиссировали сериал Дидье Бивель («Поцелуи украдкой», «Загадочные убийства Агаты Кристи», «Профайл») и Дидье Ле Пешор («Спираль»). Над сценарием трудились Майк Бартлетт («Такая жизнь», «Доктор Фостер», «Пресса») и Дженнифер Хэв («Загадочные убийства Агаты Кристи»).

Актеры

Главные роли в сериале исполнили известные актеры Клер Кейм и Жонатан Заккаи, которых вы могли видеть в таких проектах, как «Караваджо», «Прекрасная зеленая», «Король танцует», «Горец и Приключения Реми», «Далеко по соседству», «Мое сердце биться перестало» и «Аббатство Даунтон».

Компанию на экране им составили Хлоя Жуанне («Каникулы в Провансе», «Кролецып и Хомяк Тьмы», «Ривьера»), Филипп Торретон («Напарник», «Презумпция виновности»), Ванесса Дэвид («Король-львенок», «Эмили в Париже»), Наталия Дончева («Человек и его собака», «Загадочные убийства Агаты Кристи»), Оливье Клавери («Ангел-А», «Аббатство Даунтон 2», «Презумпция виновности», «Дети века») и др.