«Во все тяжкие» — самый успешный сериал в истории американского телевидения. Он закончился десять лет назад, но до сих пор привлекает все больше поклонников.

7 фактов о сериале «Во все тяжкие», которые вы не знали, — в материале «Рамблера».

Уолтера Уайта должен был сыграть другой актер

Брайан Крэнстон так хорошо сыграл Уолтера Уайта, что не только стал любимцем фанатов, но и получил 4 «Эмми». Но удивительно, что изначально на эту роль был выбран не он. На роль рассматривались кандидатуры Джона Кьюсака и Мэттью Бродерика, но в итоге пробы Крэнстона настолько очаровали кастинг-директоров, что его выбрали.

На создание бутафорских денег потратили миллионы долларов

На протяжении всего сериала мы видим довольно много наличных денег. Чем масштабнее становился бизнес главных героев, тем больше денег они зарабатывали. Поэтому создателям пришлось приложить немало усилий, чтобы богатство персонажей выглядело максимально реалистично. На протяжении всего сериала было потрачено более 10 миллионов долларов на изготовление бутафорских денег.

Роль Джесси была написано специально для Аарона Пола

Брайан Крэнстон был не единственным, кого изначально не рассматривали на роль. Как ни странно, роль Джесси Пинкмана даже не была создана, пока Аарон Пол не прошел прослушивание на роль торговца метамфетамином по имени Кен. Винс Гиллиган был настолько поражен прослушиванием Пола, что создал персонажа Джесси специально для него.

Бросок пиццы на крышу дома сняли с первого дубля

Несмотря на то, что это невероятно напряженный сериал, в «Во все тяжкие» есть и очень смешные моменты. Один из самых знаковых — когда Уолт пытается принести домой пиццу, чтобы сгладить отношения со Скайлер, но получает отказ. В гневе он швыряет пиццу, забрасывая ее на крышу дома.

Удивительно, но бросок был сделан Брайаном Крэнстоном за один дубль. Неприятным результатом этой памятной сцены стало то, что туристы регулярно посещают дом, где снимался сериал, и воссоздают бросок пиццы.

Шляпа Хайзенберга была добавлена для удобства актера

Большая часть перевоплощения Уолтера Уайта в наркобарона Хайзенберга связана с его шляпой. Она стала культовой для персонажа и показала его превращение из семьянина в преступника. Но происхождение шляпы на удивление обыденно.

Шляпа не была необходимым аксессуаром для преображения Уолта, она была добавлена просто для удобства. Побрившись для роли, Брайан Крэнстон пожаловался, что ему холодно и он обгорает на солнце, и попросил разрешить его персонажу носить шляпу.

Координаты местоположения денег Уолта ведут в студию, где снимали сериал

Уолт закопал свои бочки, в которых хранилось почти 100-миллионное состояние от его метамфетаминовой империи, в пустыне в Нью-Мексико, и это стало местом для некоторых из самых напряженных моментов в истории сериала.

Но если вы введете эти координаты в навигатор, вы не окажетесь в глуши. На самом деле вы окажетесь в студии Q Studios в Альбукерке, штат Нью-Мексико, где проходили съемки сериала.

Брайан Крэнстон сделал татуировку с названием сериала

После того как Брайан Крэнстон закончил съемки и сериал завершился, актер сделал себе татуировку, чтобы навсегда запомнить шоу. Крэнстон сделал татуировку Breaking Bad на безымянном пальце в память о времени, проведенном в сериале.

Он сделал татуировку в последний день съемок.