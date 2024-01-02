5 «комфортных» фильмов, которые можно пересматривать бесконечно

Когда за окном снегопад, а на душе проступает холод, хочется согреться, укутавшись в одеяло, и посмотреть любимые фильмы.

© Кадр из фильма "Паддингтон 2"

Подборка самых комфортных фильмов — в материале «Рамблера».

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Капитан Фантастик (2016)

Бывший активист Бен Кэш (Вигго Мортенсен) и его жена Лесли уходят из современного общества потребления, чтобы воспитывать своих шестерых детей в дикой природе Тихоокеанского Северо-Запада. Они учат их самостоятельно добывать пищу, выживать на природе с помощью упражнений, напоминающих тренировочный лагерь, а также обучают их литературе, музыке и левой философии. Вместо Рождества они празднуют день рождения Ноама Хомского. И вот однажды эту необычную семейную жизнь сотрясает телефонный звонок, и они вынуждены покинуть свою жизнь, полную приключений, чтобы вновь влиться в американскую жизнь.

Паддингтон 2 (2017)

Сиквел фильма «Паддингтон» 2014 года демонстрирует более сильную любовь к обществу, чем многие другие фильмы, ориентированные на взрослых. Он может быть милым и невинным, но «Паддингтон 2» рассказывает замысловатую историю о дискриминации, верности себе и (что самое удивительное) тюремном заключении. Это настоящий возврат к другой эпохе семейного кино, который предлагает что-то более существенное для маленьких детей и вызывает неподдельный восторг у родителей.

Зависнуть в Палм-Спрингс (2020)

Энди Сэмберг, Кристин Милиоти («Черное зеркало») и Джей Кей Симмонс сыграли главные роли в этом легком, но оригинальном ромкоме, действие которого происходит в свадебной временной петле. Найлс (Сэмберг) живет одним и тем же днем снова и снова, поэтому он поддается монотонности и тому факту, что нет никакого способа избежать этого. Когда он собирается завязать отношения с одной из гостей, Сарой (Милиоти), на него нападает таинственный персонаж. Рутина его временной петли нарушена.

Город кошек (2017)

Подробные портреты семи самых обожаемых кошек Стамбула подтверждают то, что знает каждый, кто провел некоторое время с кошкой: все они действительно обладают полноценными, сложными личностями. Однако этот документальный фильм о кишащей популяции уличных кошек в Стамбуле — не просто чествование милых кошечек, но и трогательный пример того, как нужно жить, чтобы не растоптать соседей-животных, а принять их.

Леди Берд (2017)