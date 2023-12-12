В Великобритании покажут мюзикл про Паддингтона
Мюзикл по оригинальным книгам Майкла Бонда о Паддингтоне запущен в разработку, пишет Deadline. Музыку и песни для постановки напишет Том Флетчер, участник бойзбенда McFly.
Продюсеры заявили, что планируют дебютировать с постановкой в Великобритании в 2025 году. Никаких других планов по кастингу или постановке в объявлении пока не сообщается.
"Магия Паддингтона заключается в том, что благодаря своей искренней невинности он видит все самое лучшее в человечестве, напоминая нам, что любовь и доброта могут победить, если мы откроем свои сердца и мысли друг другу", — сказали продюсеры Соня Фридман и Элайза Ламли в совместном заявлении.
Также готовится третий фильм о медвежонке. Продюсеры киноадаптации подтвердили, что Бен Уишоу вернется к роли Паддингтона, в фильме также сыграют Оливия Колман, Антонио Бандерас и Эмили Мортимер.
Sony назначила премьеру триквела на 17 января 2025 года. В Великобритании фильм выйдет на экраны за два месяца до этого, 8 ноября 2024 года.
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