В Великобритании покажут мюзикл про Паддингтона

Мюзикл по оригинальным книгам Майкла Бонда о Паддингтоне запущен в разработку, пишет Deadline. Музыку и песни для постановки напишет Том Флетчер, участник бойзбенда McFly.

© Кадр из фильма "Приключения Паддингтона"

Продюсеры заявили, что планируют дебютировать с постановкой в Великобритании в 2025 году. Никаких других планов по кастингу или постановке в объявлении пока не сообщается.

"Магия Паддингтона заключается в том, что благодаря своей искренней невинности он видит все самое лучшее в человечестве, напоминая нам, что любовь и доброта могут победить, если мы откроем свои сердца и мысли друг другу", — сказали продюсеры Соня Фридман и Элайза Ламли в совместном заявлении.

Также готовится третий фильм о медвежонке. Продюсеры киноадаптации подтвердили, что Бен Уишоу вернется к роли Паддингтона, в фильме также сыграют Оливия Колман, Антонио Бандерас и Эмили Мортимер.

Sony назначила премьеру триквела на 17 января 2025 года. В Великобритании фильм выйдет на экраны за два месяца до этого, 8 ноября 2024 года.