Что известно о новой экранизации Мастера и Маргариты и стоит ли ее смотреть

25 января состоится премьера фильма "Мастер и Маргарита" –экранизации одноименного романа Михаила Булгакова.

О съемках картины, которая изначально должна была получить название "Воланд", стало известно еще в 2021 году. Фильм планировали выпустить в прокат 1 января 2023 года, но сроки пришлось скорректировать.

Подробнее о том, что известно на сегодняшний день про экранизацию и стоит ли смотреть ее в кино, читайте в материале "Рамблера".

Создатели и бюджет

Режиссером "Мастера и Маргариты" выступил Михаил Локшин, известный по исторической драме 2020 года "Серебряные коньки". Главные роли в фильме исполнили Евгений Цыганов ("Брестская крепость", "Прогулка") и Юлия Снигирь ("Казнь", "Время года зима") – они сыграли Мастера и Маргариту. Роль Воланда досталась немецкому актеру Аугусту Дилю, который снимался в голливудском фильме "Бесславные ублюдки".

Одним из продюсеров киноленты стал Игорь Толстунов, который в 2023 году сообщил, что бюджет фильма превысил один миллиард рублей. По словам Толстунова, работа над новой экранизацией шла больше семи лет, но на сегодняшний день она закончена. Продюсер отметил, что фильм является важным и знаковым для российского рынка.

Сюжет

Действие картины разворачивается в 1930-е годы, в Москве. Знаменитый писатель пребывает на вершине своей карьеры, но внезапно оказывается в эпицентре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара театра, коллеги демонстративно избегают встреч с героем, и буквально за несколько дней он превращается в изгоя.

Спасением Мастера становится Маргарита – он знакомится с ней, влюбляется, и именно она становится его музой. Девушка изо всех сил поддерживает героя, и тогда он берется за новый роман. Персонажи – это люди из его окружения, а в центре событий находится загадочный Воланд. Работа так захватывает героя, что вскоре он не может отличить фантазию от реальности.

Компьютерная графика

Известно, что кота Бегемота создали при помощи компьютерной графики. Сообщается, что в фильме использовали технологии, которые применяли в картине 2019 года "Король Лев".

Стоит ли смотреть

Фанатам Булгакова наверняка будет интересно посмотреть на переосмысление знаменитого романа – фильм снят по мотивам произведения, однако в нем есть и свои детали, которых не было в книге.