Новую экранизацию знаменитого романа Михаила Булгакова представит зрителям режиссер Михаил Локшин. Адаптировать оригинальное произведение ему помогал сценарист Роман Кантор.

Как уже было известно, главные роли в фильме сыграют Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита). Образ Воланда на экране воплотит немецкий актер Аугуст Диль.

Ранее режиссер не озвучивал имена артистов, которые сыграют роли Понтия Пилата и Иешуа, но в новом трейлере, появившемся на Кинопоиске 7 декабря, их личности были рассекречены.

Образ прокуратора Иудеи Понтия Пилата воплотит на экране датский актер Клас Банг, известный зрителям по фильму «Дракула», а роль Иешуа Га-Ноцри исполнит Аарон Вадовоз.

Кинопоиск

Новый трейлер, в котором появились актеры, можно посмотреть здесь.