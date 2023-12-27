Сборник новелл о жестокости и мести, номинированный на «Оскар»

В 2017 году вышел фильм режиссера Алекса де ла Иглесиа «Дикая история» с Марио Касасом в главной роли. А еще за три года до этого в мировом прокате появились созвучные «Дикие истории», которые высоко оценили как кинокритики, так и зрители.

© Кадр из фильма "Дикие истории"

Картина была номинирована на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Он также стал лауреатом премии «Гойя» 2015 года в категории «Лучший иностранный фильм на испанском языке» и премии BAFTA 2016 года в категории «Лучший неанглоязычный фильм».

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«Рамблер» расскажет, чему посвящены «Дикие истории» и почему стоит обратить на них внимание.

Год: 2014

Страна, Аргентина, Великобритания, Испания, Франция

Жанр: триллер, драма, комедия

Слоган: «В каждом спит зверь. Не буди его»

Продолжительность: 2 часа 2 минуты

Рейтинг на Кинопоиске: 7.7

Фильм представляет собой сборник шести новелл. В «Пастернаке» перед зрителем предстает салон самолета, заполненный людьми, когда-то насолившими некому Габриэлю Пастернаку. Одна пассажирка, например, изменила герою с его лучшим другом, а другой мужчина несколько лет назад раскритиковал произведение Габриэля, нанеся урон по его репутации. В результате выясняется, что на борту нет ни одного человека, который бы не был знаком с Пастернаком и не обидел его тем или иным образом. Как они все оказались в одном месте и в одно время?

Во второй новелле, именуемой «Крысы», в неприметный придорожный ресторанчик входит посетитель, в котором официантка узнает мафиози Рафаэля Куэнку. Когда-то он лишил ее семью жилья, в результате чего отец покончил с собой. Сейчас же мужчина баллотируется в мэры. Девушке преподносится на блюдечке отличная возможность расквитаться с этим человеком, но осмелится ли она на такой шаг?

Другие четыре рассказа («Сильнейший», «Взрывник», «Предложение», «Пока смерть не разлучит нас») повествуют о бессмысленной потасовке двух автомобилистов на дороге, мужчине, машину которого безосновательно эвакуировали, сбившем беременную женщину юноше и неверном женихе. Все шесть новелл объединяют низменные человеческие эмоции и поступки, оттого истории кажутся реалистичными, и за ними интересно наблюдать.

«Дикие истории» – это не легкая драматическая комедия с нотками триллера. Это кино, которое пугает, тревожит, заставляет задуматься о серьезных аспектах жизни и гипотетических ситуациях.