Тысячи зрителей заметили странный киноляп в фильме «Один дома»

Поклонник «Один дома» заметил в фильме крошечную деталь, которая доказывает, что Кевин «был не единственным», кого забыли родители.

Так, один зоркий зритель заметил в «Один дома» небольшую деталь, которую он никогда раньше не замечал, несмотря на то, что смотрел этот фильм «тысячи» раз.

Проблемы в «Один дома» начинаются с чрезмерно любопытного соседского ребенка, которого пересчитывают вместо Кевина, когда семья садится в фургоны, чтобы добраться до аэропорта. Бедный Кевин, все еще спящий на чердаке наверху, куда его отправили в наказание, ничего не слышит, и семья Маккалистеров просыпается, опаздывая на рейс.

На кадрах можно увидеть, как вся семья разбрасывает чемоданы и с затуманенными глазами спешит к двери, чтобы успеть на свой рейс. Затем двоюродная сестра Кевина Хизер должна была пересчитать детей, чтобы никого не забыть. Сцена достаточно хаотична, но вдобавок ко всему на заднем плане Базз выкрикивает случайные числа, отвлекая ее.

В этой сцене пользовательница TikTok @Jade.The.Jinx и заметила, что что-то не так. Если приглядеться, можно заметить, что Хизер считает себя дважды во время процесса, похлопывая себя по голове и под номером 3, и под номером 11.

Кадр из видео/TikTok

Сама Хизер после подсчета говорит:

«Одиннадцать, включая меня. Пять мальчиков, шесть девочек, четыре родителя, два водителя… и куропатка в груше».

Но если детей должно быть 11, а она себя пересчитала дважды, какого еще ребенка она по неосторожности оставила?

Это видео, загруженное в TikTok, завирусилось и было просмотрено 1,2 миллиона раз.