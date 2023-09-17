Зрители обнаружили киноляп в "Кавказской пленнице"

Внимательные зрители обнаружили, что в сцене погони за главными героями шапочка на одном из персонажей "живет своей жизнью".

В одном из эпизодов герой Руслана Ахметова появляется в шапочке медбрата. Вскоре ему в лоб прилетает огурец, после чего головной убор съезжает набок. Однако в следующем кадре шапочка уже не перекошена.

При этом в сцене, когда Шурик и Эдик вылетают из своей повозки, шапочки на голове Эдика нет. Вдобавок к этому, герои, повиснув на дереве, меняются местами. В следующей сцене погони на коне шапочка Эдика вновь возвращается на место.