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Зрители обнаружили киноляп в "Кавказской пленнице"

Пользователи сети нашли киноляп в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика".

Внимательные зрители обнаружили, что в сцене погони за главными героями шапочка на одном из персонажей "живет своей жизнью".

В одном из эпизодов герой Руслана Ахметова появляется в шапочке медбрата. Вскоре ему в лоб прилетает огурец, после чего головной убор съезжает набок. Однако в следующем кадре шапочка уже не перекошена.

При этом в сцене, когда Шурик и Эдик вылетают из своей повозки, шапочки на голове Эдика нет. Вдобавок к этому, герои, повиснув на дереве, меняются местами. В следующей сцене погони на коне шапочка Эдика вновь возвращается на место.

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Зрители также заметили, что в сцене, когда главная героиня убегает от бандитов, на шее медведя, который появляется из лесной чащи, есть ошейник.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какая ошибка режиссера отсрочила премьеру фильма на 40 лет.

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