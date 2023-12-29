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Программа "Закрытый показ" вернется на Первый канал

Программу "Закрытый показ" вновь покажут на Первом канале. Ведущий шоу – Александр Гордон. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

Программа "Закрытый показ" вернется на Первый канал
© Кадр из шоу "Закрытый показ"

"Закрытый показ" зрители смогут увидеть 20 января в 23:00. В рамках ток-шоу Гордон вместе с гостями обсудит новый фильм.

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Программа выходила на Первом канале с 2005 года с перерывами. В 2021 году в эфир вышли последние выпуски.

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