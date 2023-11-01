Евгений Петросян впервые снимется в кино

Юморист Евгений Петросян впервые появится в кино. Артист снимется в картине "Манюня: Путешествие на Москву" режиссера Дениса Гуляра. Об этом стало известно на очной защите уникальных авторских анимационных национальных фильмов в Фонде кино.

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О том, кого именно сыграет Петросян, пока не сообщается. Однако предположительно юмористу достанется роль представителя армянской диаспоры в Москве.