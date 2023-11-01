$92.02-1.2297.93-0.68

Юморист Евгений Петросян впервые снимется в кино

Юморист Евгений Петросян впервые появится в кино. Артист снимется в картине "Манюня: Путешествие на Москву" режиссера Дениса Гуляра. Об этом стало известно на очной защите уникальных авторских анимационных национальных фильмов в Фонде кино.

Евгений Петросян впервые снимется в кино
© Соцсети

О том, кого именно сыграет Петросян, пока не сообщается. Однако предположительно юмористу достанется роль представителя армянской диаспоры в Москве.

Феномен Петросяна: как артист стал самым известным юмористом

В основу картины легла книга Наринэ Абгарян "Манюня". В центре сюжета две армянские школьницы – Наринэ и Манюня. Новый фильм расскажет о приключениях главных героинь в Москве.

Ранее "Рамблер" рассказывал, в каких фильмах снимался юный Никита Михалков.

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости