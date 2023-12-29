Леонид Агутин записал песню для сериала "Как друзья Захара женили"
Леонид Агутин записал песню для саундтрека сериала "Как друзья Захара женили". 29 декабря трек "Дорога" вышел на всех музыкальных сервисах.
Сериал повествует историю парня из Краснодара Захара, которого бросает невеста, после чего он решает переосмыслить свою жизнь. В этом ему помогают друзья и альфонс, с которым Захар познакомился в день своей свадьбы.
Комедия выйдет 1 января на Кинопоиске и Okko.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что "Смешарики" выпустили кавер на песню "Короля и Шута".
Рамблер: главные новости