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Леонид Агутин записал песню для сериала "Как друзья Захара женили"

Леонид Агутин записал песню для саундтрека сериала "Как друзья Захара женили". 29 декабря трек "Дорога" вышел на всех музыкальных сервисах.

Леонид Агутин записал песню для сериала "Как друзья Захара женили"
© globallookpress.com

Сериал повествует историю парня из Краснодара Захара, которого бросает невеста, после чего он решает переосмыслить свою жизнь. В этом ему помогают друзья и альфонс, с которым Захар познакомился в день своей свадьбы.

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