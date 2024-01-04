4 коротких мультсериала, которые можно посмотреть за новогодние праздники

Продолжительность каждого эпизода в большинстве анимационных шоу составляет 20-30 минут, что делает их идеальным вариантом для просмотра на новогодних каникулах. За это время вы можете посмотреть целых два-три сезона, а значит, и весь сериал!

© Кадр из мультфильма "Любовь. Смерть. Роботы"

Топ самых интересных мультсериалов — в материале «Рамблера».

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Звездные войны: Бракованная партия

С тех пор как компания Disney приобрела права на франшизу «Звездные войны», результаты были неоднозначными. Давние и преданные фанаты не одобряют большинство фильмов в реальном времени, но большинство зрителей сходятся во мнении, что анимационная часть неизменно сильна.

Если «Войны клонов» и «Повстанцы» сложно закончить за несколько дней, то «Бракованная партия» — в самый раз. Спин-офф сериала рассказывает о группе «дефектных» клонов, и первый сезон был встречен одобрительными отзывами. В нем показаны увлекательные персонажи, есть связи с большой вселенной, и фанаты уже строят предположения о втором сезоне.

Хит-Манки

Популярность комиксов marvel выросла до такой степени, что даже самые малоизвестные персонажи получают адаптации на больших и малых экранах. В том числе и новый сериал Hulu «Хит-Манки», в котором речь идет о японской макаке, решившей отомстить после того, как ее обидели.

Это звучит странно само по себе, но становится еще более странным, если учесть, что обезьяну наставляет призрак убийцы. Несмотря на все сложности, мультик получил положительные отзывы критиков и отличился превосходной озвучкой от Элли Маки, Оливии Манн, Джорджа Такея и Джейсона Судейкиса.

Любовь. Смерть. Роботы

Одна из самых простых вещей для просмотра — это сериал-антология. Именно малое количество эпизодов и отсутствие связи между ними «Черное зеркало» таким хитом для Netflix, и то же самое можно сказать о мультсериале «Любовь. Смерть. Роботы».

Каждый эпизод этого сериала рассказывает свою собственную историю, зачастую удачно сочетая фантастику, ужасы и комедию. Несмотря на то, что серии отличаются по качеству, в каждой из них есть что-то интересное. От историй о роботах во время апокалипсиса до захвата мира йогуртами — нет ничего запретного. Кроме того, в фильме задействовано множество звездных имен — от Майкла Б. Джордана до Мэри Элизабет Уинстед и Дэвида Финчера.

Аркейн

Основанный на мире и персонажах масштабной игровой франшизы League of Legends, новаторский мультсериал «Аркейн» — это завораживающее путешествие в яркий, но коррумпированный мегаполис Пилтовер и скрывающийся под ним мрачный город Заун. Среди бесконечного круговорота насилия две сестры, Вай (Хейли Стайнфелд) и Джинкс (Элла Пернелл), вступают на безнадежно разные пути и сталкиваются друг с другом.