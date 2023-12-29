Вышел сериал «Берлин», спин-офф «Бумажного дома» — 8 серий уже в Сети

29 декабря вышел долгожданный сериал «Берлин», спин-офф культового «Бумажного дома». Сейчас на Netflix доступны все 8 серий 1 сезона.

© Кадр из сериала «Берлин», 2023 год.

В спин-оффе повествуется о событиях, произошедших раньше, чем в основном сериале. Главный герой — командир групп грабителей под кодовым именем «Берлин». Он умер во втором сезоне «Бумажного дома», но в его биографии осталось много нераскрытых моментов.

Сериал «Берлин» будет об очередном масштабном ограблении: в золотую для него эпоху Берлин собирает банду в Париже, чтобы совершить одно из самых амбициозных ограблений — украсть за ночь украшения стоимостью сорок четыре миллиона евро.

Сценаристами нового сериала стали создатели «Бумажного дома» — Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато.