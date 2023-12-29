Вышел сериал «Берлин», спин-офф «Бумажного дома» — 8 серий уже в Сети
29 декабря вышел долгожданный сериал «Берлин», спин-офф культового «Бумажного дома». Сейчас на Netflix доступны все 8 серий 1 сезона.
В спин-оффе повествуется о событиях, произошедших раньше, чем в основном сериале. Главный герой — командир групп грабителей под кодовым именем «Берлин». Он умер во втором сезоне «Бумажного дома», но в его биографии осталось много нераскрытых моментов.
Сериал «Берлин» будет об очередном масштабном ограблении: в золотую для него эпоху Берлин собирает банду в Париже, чтобы совершить одно из самых амбициозных ограблений — украсть за ночь украшения стоимостью сорок четыре миллиона евро.
Сценаристами нового сериала стали создатели «Бумажного дома» — Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато.
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