Главные фразы из мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Этот советский мультфильм про то, как мужик несколько раз ходил за елочкой и вернулся ни с чем, многими по-прежнему любим. Возможно, потому что мы сами возвращаемся к этой сказке режиссера Александра Татарского и находим в ней ответы на вопросы из нынешней жизни. И умиротворение - хотя бы на те 20 минут, что длится мультфильм.

© Кадр из мультфильма «Падал прошлогодний снег», 1983.

Принято считать, что Татарский делал эту историю для узкого круга людей, а вышло так, что после премьеры на советском телевидении 31 декабря 1983-го фразами мужичка, которого жена послала за елкой, заговорила вся страна.

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"Маловато будет!"

"Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники..."

"Ни-че-го не по-ни-ма-ю"... И волшебным слово "пожалуйста" стало именно в мультфильме "Падал прошлогодний снег".

Название это будто бы приснилось Александру Татарскому после того, как забраковали вариант с "Елки-палки, лес густой". Станислава Садальского, который мультфильм озвучил, тоже наказали - вычеркнули фамилию из титров. Все потому, что артиста незадолго до выхода мультфильма на экраны... задержали с иностранной гражданкой в гостинице "Космос" и обвинили в том, что он с ней общался. Несправедливость исправили лишь в начале 1990-х, вернув фамилию артиста на экраны.

Удивительно, но сам мультфильм, очень смелый для того времени, в итоге не запретили, хотя пеняли режиссеру, что у него главный герой всегда - мужик, да к тому же выставляет его Татарский его идиотом.

Над этим, помимо Татарского, работала талантливая группа - автор сценария Сергей Иванов, композитор Григорий Гладков...

Когда Гладков спросил Татарского, какой должна быть финальная мелодия, режиссер с грустной улыбкой ответил: "Гриш, сочини такую, под которую нас будут хоронить".

Гладков, слава Богу, здравствует, а Александра Татарского не стало в 2007-м. Ему было всего 56 лет. Хоронили Александра Михайловича на Миусском кладбище под ту самую мелодию.

Незадолго до смерти он дал интервью "Российской газете". Говорили и о мультфильмах, конечно.

«Писатель Виктор Некрасов из Франции написал одной своей знакомой сюда в Россию, что видел два мультфильма - "Падал прошлогодний снег" и "Обратная сторона луны". И впервые подумал, что у России есть будущее, если там живут люди, снимающие такие мультфильмы. Она показала это письмо моей бывшей теще. Тогда не было ксероксов, а то бы я сделал копию на память», — рассказывал Татарский.

А у нас в памяти вот что:

Ежели я здесь такой из себя купец, то на что мне эта худая жена?!

А хотя бы я и жадничаю, зато от чистого сердца

При таких свиньях как-то и сам становишься...

А я и в цари записаться могу! Кто тут, к примеру, в цари крайний?

Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю!

Вот вы читаете эти фразы - и на лице улыбка. Грустная - потому что ирония.

Она во всем творчестве Татарского. А это и "Следствие ведут Колобки", и "Крылья, ногии хвосты", и "Пластилиновая ворона"... Почему взрослые любят мультфильмы не меньше детей? Потому что они возвращают их в детство. Или в то время, когда они были молодыми, а дети - маленькими. Возвращают в то время, когда "Падал прошлогоднийснег".