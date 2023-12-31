Тихон Жизневский назвал любимый советский фильм

Тихон Жизневский признался, что всегда рад посмотреть «Бриллиантовую руку»
Актер Тихон Жизневский, сыгравший Майора Грома в известной кинофраншизе, рассказал РИА Новости, что всегда рад посмотреть культовые советские фильмы.
«Как таковой традиции нет, но, когда на экране появляется "Ирония судьбы" или "Бриллиантовая рука", с удовольствием смотрю их и в сотый раз. Это кинематограф на века», — улыбнулся Жизневский.
При этом артист уточнил, что не относится к людям, которые снимаются в кино ради денег. По словам Жизневского, который служит в театре помимо съемок в кино, он участвовал в масштабных кинопроектах с хорошими режиссерами, поэтому ему действительно интересно сниматься в фильмах.
«Да, уже два месяца репетирую, можно сказать, живу в театре. В конце января — премьера, "Воскресение" Толстого в постановке Никиты Кобелева, нашего нового главного режиссера. Играю Нехлюдова», — рассказал артист.
Недавно артист также признавался, что хотел сыграть плешивого царя в "Летучем корабле", но пока ему этого не удалось. Артист назвал своей "придурью" навязчивое желание сыграть старика, будучи еще молодым.
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