Тихон Жизневский назвал любимый советский фильм

Актер Тихон Жизневский, сыгравший Майора Грома в известной кинофраншизе, рассказал РИА Новости, что всегда рад посмотреть культовые советские фильмы.

© Кадр из фильма «Либерея: Охотники за сокровищами», 2022

«Как таковой традиции нет, но, когда на экране появляется "Ирония судьбы" или "Бриллиантовая рука", с удовольствием смотрю их и в сотый раз. Это кинематограф на века», — улыбнулся Жизневский.

При этом артист уточнил, что не относится к людям, которые снимаются в кино ради денег. По словам Жизневского, который служит в театре помимо съемок в кино, он участвовал в масштабных кинопроектах с хорошими режиссерами, поэтому ему действительно интересно сниматься в фильмах.

«Да, уже два месяца репетирую, можно сказать, живу в театре. В конце января — премьера, "Воскресение" Толстого в постановке Никиты Кобелева, нашего нового главного режиссера. Играю Нехлюдова», — рассказал артист.

Недавно артист также признавался, что хотел сыграть плешивого царя в "Летучем корабле", но пока ему этого не удалось. Артист назвал своей "придурью" навязчивое желание сыграть старика, будучи еще молодым.